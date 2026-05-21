影／阿富汗7歲女童恐成童養媳 父被迫賣女兒泣訴：全家至少還能再活4年

阿富汗持續惡化的貧困危機，正逼迫一些家庭做出難以想像的選擇。一名阿富汗父親近日受訪表示，他打算把自己年僅7歲的女兒賣去當童養媳，只因「這樣全家至少還能再活四年」。

據BBC報導，來自阿富汗古爾省（Ghor Province）的阿齊米（Abdul Rashid Azimi）接受訪問時表示，自從塔利班重新掌權後，當地經濟幾乎崩潰，他每天工作完回家後又渴又餓，卻完全沒有辦法給妻兒食物。

阿齊米家中有兩個7歲的雙胞胎女兒，如今因為情勢所逼，他可能要賣掉其中一個女兒求生存。「如果我賣掉一個女兒，就能讓其他孩子至少四年有飯吃。」他說，「我的心碎了，但這似乎是唯一的方法。」

類似情況並非個案。另一名男子艾哈邁德（Saeed Ahmad）透露，他已經將5歲的女兒夏伊卡（Shaiqua）許配給親戚，只為了籌措醫藥費。當時孩子罹患闌尾炎與肝臟囊腫，他根本付不出治療費用。

他表示，自己與親戚協議，先拿部分金額替女兒治病，其餘費用則在未來五年內支付，等時間到了，女兒就會被帶走成為對方家的媳婦。「把這麼小的孩子送出去，我當然很痛苦。」他坦言，「但至少她還能活著。」

自塔利班2021年重新掌權後，阿富汗女性的處境持續惡化。當局限制女性接受教育與工作，加上長年根深蒂固的重男輕女文化，使女孩在許多家庭中被視為「可交換資源」。

聯合國指出，目前阿富汗有高達四分之三人口無法滿足基本生活需求，失業率居高不下，醫療系統也瀕臨崩潰。雪上加霜的是，國際援助正急速縮減；根據聯合國統計顯示，阿富汗今年獲得的人道援助，已不到去年的70%。

儘管資源如此缺乏，還是有大量的阿富汗難民被迫遣返。聯合國預估，今年底前將有近300萬人返國，其中超過半數是婦女與兒童。