中東動盪、大陸遊客低迷 訪日本外國人4月年減5.5%

日本國家旅遊局今天發布估算數據指出，4月訪日外國人較去年同期減少5.5%，中東局勢動盪導致航班停飛和機票上漲可能是原因之一。日中關係惡化造成的中國遊客低迷依然持續。

共同社報導，國家旅遊局同時指出，4月來自英國人次年減13.8%，降為5萬9900人次，以歐洲為中心呈現下滑的國家較多；來自中東地區人次則減少21.4%。

這是今年1月以來再次出現訪日外國人數相較去年同期呈現下滑的情況。

美國和以色列2月底開始對伊朗發動襲擊以來，中東地區的樞紐機場遭到破壞等局勢混亂，導致從歐洲經中東飛往日本的航線縮減。不在中東中轉的航班則需求增加，機票價格上漲。同時，燃料價格高漲的影響可能也開始顯現。