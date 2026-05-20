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美批伊波拉防疫慢半拍 世衛秘書長：恐因缺乏了解

中央社／ 日內瓦20日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）秘書長今天表示，美國對世衛因應中非致命伊波拉（Ebola）疫情表現的批評，可能是出於對相關機制「缺乏了解」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）批評世衛對剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部爆發伊波拉疫情的因應「慢半拍」。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）今天在日內瓦向記者表示：「國務卿所說的話…也許是出於對國際衛生條例（IHR）運作方式以及相關反應缺乏了解。」

此外，世衛今天表示，伊波拉病毒在民主剛果的蔓延情況，意味著這波疫情可能幾個月前就已經開始。

世衛病毒性出血熱專家勒甘德（Anais Legand）（Anais Legand）告訴媒體：「目前仍在進行調查，我們的當務之急是透過進行接觸者追蹤、隔離以及照顧所有疑似與確診病例，來切斷傳播鏈。」

路透社報導，世衛今天表示，伊波拉疫情目前累計600例疑似病例與139例疑似死亡病例。鑑於民主剛果與烏干達疫情在被偵測到以前，病毒已傳播了一段時間，相關病例恐怕會持續攀升。

世衛秘書長譚德塞表示，世衛緊急委員會昨天在日內瓦召開會議，並證實這波由罕見Bundibugyo型病毒引發的最新伊波拉疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），但尚未達到大流行緊急狀態。

譚德塞指出：「世衛評估該疫情在國家及區域層級的風險為高，而在全球層級的風險則為低。」

譚德塞是在週末期間宣布這項緊急狀態。他坦言，由於情況急迫，這是世衛首長首次在未先諮詢專家的情況下，直接採取這個步驟。

世衛緊急公衛事件應變主管伊海克維祖（ChikweIhekweazu）在同場記者會上表示：「我們目前的絕對當務之急，是確認所有現存的傳播鏈…將使我們能夠真正界定疫情的規模，並得以提供醫療照顧。」

WHO 譚德塞 疫情

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