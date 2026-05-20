孝子淪賭鬼「狠偷傳家寶」 慈母幫背千萬債…1決定現曙光：要學會帶著愛放手

26歲星二代孫安佐日前因為自製火焰槍與疑似槍械案件再度引發爭議，再度成為全台焦點，藝人狄鶯與孫鵬「護子心切」的管教方式，也引發外界「慈母多敗兒」的熱烈討論。然而「天下父母心」，這種幫孩子擦屁股卻變成縱容的無奈，在日本也同樣上演。當地一位母親就曾因不忍心，盲目替30多歲的兒子償還了近千萬日圓的巨額賭債，最後她狠下心斷絕金援，用「帶著愛的放手」，拯救了差點無藥可救的兒子。

根據日媒《讀賣新聞》報導，日本一位年過60歲的母親，前前後後替自己的兒子還了龐大賭債。據了解，這位現年30多歲的男子，原本在醫療機構服務，在母親眼中，他曾是個每逢生日或母親節必送鮮花禮物的孝子，放長假也一定會回老家陪伴父母，親子關係相當融洽。

未料，這份平靜在2020年12月之後逐漸變調，當時這位母親收到兒子傳來「急需30萬日圓（約新台幣6萬多元）」的訊息。儘管納悶，但母親基於信任選擇「不過問」，立刻將錢匯出，沒想到，這只是無底深淵的開始。兒子要錢的頻率越來越高，即便如此，母親仍自我安慰地想「兒子一定有他自己的苦衷」，還不忘寄送兒子愛吃的料理慰勞他。

直到2023年6月，久違回到老家的兒子，竟當場被母親撞見正在翻箱倒櫃、企圖偷竊「傳家寶紀念幣」。眼見事跡敗露，男子臉色慘白地佇立原地，母親則當場崩潰哭倒在地。兒子這才流淚坦承，自己早已深陷線上賭場的泥淖，除了向銀行信用貸款、找上地下錢莊之外，甚至連身邊的朋友、職場同事都被他借過一輪，負債如雪球般愈滾愈大，累計債務更是逼近千萬日圓（約新台幣200多萬元）。

為了幫兒子擦屁股，母親透過律師進行債務更生，短短2個月內咬牙幫兒子還清所有債務。然而，根本問題並沒有解決，兒子不久後又故態復萌、繼續伸手要錢。走投無路的母親這才驚覺「幫忙還債根本不是辦法」，在求助成癮者家屬互助團體「全國賭博成癮者家屬之會島根分會」後，成員的一頭棒喝讓她清醒：「必須停止替兒子代償債務」。

當兒子再度來電討錢時，母親鼓起勇氣拒絕：「媽媽已經沒辦法再拿錢出來了。」電話那頭的兒子甚至死纏爛打地哀求「那3000日圓（約新台幣600元）就好」，母親雖然心如刀割、百般糾結，但還是狠下心掛斷電話，並持續拒絕後續的所有要求。

或許是切斷金援見效，失去「財源」的兒子終於意識到自己生病了。他在同年11月主動前往成癮症專業機構接受治療。一年後，母子在機構重逢，看著兒子恢復過往清澈晴朗的眼神，母親終於鬆了一口氣，眼淚止不住地流了下來。

如今，這位母親以過來人身分加入宣導行列，積極輔導其他深陷苦惱的家庭。她呼籲其他受害者家屬：「當初因為父母的責任感而給予援助，但後來才懂，家屬必須擁有『帶著愛放手』的勇氣。我想告訴大家，即便是一家人，也沒有必要承擔所有的責任。」看著兒子一邊在機構生活、一邊努力重返社會，母親期盼著：「不論他曾讓我多麼操心，他依然是我深愛且珍視的兒子。希望他能順利康復，找回日常的生活。」

適逢日本「賭博成癮宣傳週」，日本厚生勞動省估計，約有1.7%的成年人疑似有賭博成癮問題。對各類成癮症有深入研究的石東醫院院長安田英彰指出：「賭博成癮症的當事者多半有『否認（不願承認）傾向』，周遭的人也很難察覺異狀。實際上會走到就醫或諮詢這一步的人，僅占全體當事者的1成左右。」

隨著賭博手段逐漸「線上化」，學生等年輕族群的諮詢個案正呈現增加趨勢。安田院長解釋：「一旦罹患賭博成癮症，大腦抑制與調節衝動的功能就會減弱，從而陷入無法停止賭博的狀態。」他進一步呼籲家屬：「幫忙代償債務，反而有可能助長當事者的賭博行為。請家人不要試圖獨自解決，首先應該向醫院或諮詢機構尋求協助。」