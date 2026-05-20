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當地有史以來最嚴重…馬爾地夫潛水事故完成遺體打撈 含搜救人員共6死

中央社／ 瑪萊20日綜合外電報導
馬爾地夫近日發生5名潛水者及一名搜救人員死亡的水肺潛水事故，是該國有史以來最嚴重的潛水悲劇。 歐新社
馬爾地夫近日發生5名潛水者及一名搜救人員死亡的水肺潛水事故，是該國有史以來最嚴重的潛水悲劇。 歐新社

馬爾地夫近日發生5名潛水者及一名搜救人員死亡的水肺潛水事故，是該國有史以來最嚴重的潛水悲劇。總統媒體辦公室今天說，已打撈起最後兩具義大利潛客的遺體，搜救行動結束。

路透社報導，這兩名潛客屬於一支5人團隊，他們在獲得研究德瓦納坎杜（Devana Kandu）一帶軟珊瑚的必要許可後，上週進入一處深海洞穴探勘。

馬爾地夫總統媒體辦公室的官員今天表示，這兩具遺體已從洞穴被打撈至海面，所有遺體均送往首都瑪萊的太平間。

該團成員包括義大利熱那亞大學（University ofGenoa）51歲教授暨海洋生態學家蒙特法爾科內（Monica Monte falcone）、她的女兒索瑪卡爾（Giorgia Sommacal）、兩名年輕研究人員奧德尼諾（Muriel Oddenino）與嘉提葉里（Federico Gualtieri），以及教練貝尼德悌（GianlucaBenedetti）。

這5人14日下潛時全數遇難，教練的遺體不久後就被打撈起來，另外兩名成員的遺體則是昨天在芬蘭專家團隊協助下，從水下60公尺的洞穴打撈上岸。

另有一名馬爾地夫國防軍（MNDF）潛水員在參與搜救後因減壓症身亡。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）昨天報導，熱那亞大學校方表示，「發生事故時進行的水肺潛水活動，並非規劃中的科學任務活動，而是以個人名義進行」，且向馬爾地夫當局提出的申請，「顯然也是在校方許可的任務範圍之外提出的」。

法新社報導，馬爾地夫不准觀光客下潛超過30公尺，當局已暫停涉事潛水船的營運執照，待調查結果出爐。

當局正在調查導致他們死亡的多種可能原因，包括這群人下潛深度是否超過預期。

觀光業是馬爾地夫的重要財源，該國擁有1192個小型珊瑚島和環礁，分布在印度洋上長約800公里的赤道海域。

義大利 馬爾地夫 潛水 觀光業

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