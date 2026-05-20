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德國哥利茨「19世紀百年公寓」倒塌 老城建築安全再受關注

中央社／ 柏林20日專電
德國東部歷史古城哥利茨（Görlitz）一棟19世紀老公寓19日坍塌，目前仍有3人失蹤，搜救行動持續進行，當局初步推測可能與瓦斯爆炸有關。 美聯社
德國東部歷史古城哥利茨（Görlitz）一棟19世紀老公寓19日坍塌，目前仍有3人失蹤，搜救行動持續進行，當局初步推測可能與瓦斯爆炸有關。 美聯社

德國東部歷史古城哥利茨（Görlitz）一棟19世紀老公寓19日坍塌，目前仍有3人失蹤，搜救行動持續進行，當局初步推測可能與瓦斯爆炸有關。事件再度引發外界對德國老城區百年建築安全與維護問題的關注。

當地時間19日晚間，鄰近哥利茨火車站的莫特克街（James-von-Moltke-Straße）一棟公寓老建築突然整棟倒塌。

該建築建於19世紀末德國工業與都市化快速發展時期，常見高挑天花板與華麗立面，是德國老城區常見的歷史建築類型。

根據薩克森日報（SZ）即時報導，事發當時，一名男性住戶剛離開公寓前往附近超市，途中突然聽見巨大爆炸聲，一開始還誤以為發生車禍，回頭才發現入住的樓房已倒塌。

警方與消防單位表示，目前仍有3人失蹤，包括兩名25歲與26歲的羅馬尼亞籍女性，以及一名48歲、擁有德國與保加利亞雙重國籍的男子。事故原因尚未釐清，初步推測可能與瓦斯爆炸有關。

由於現場至今仍持續漏瓦斯，搜救人員無法使用大型機具，只能徒手逐步搬開瓦礫，避免引發二次坍塌與爆炸風險。消防單位表示，搜救犬曾在兩處瓦礫堆位置偵測到疑似生命跡象，目前搜救重點集中於可能存在生存空間的區域。

哥利茨市長鄂蘇（Octavian Ursu）表示，救援行動目前仍以搜救失蹤者為最高優先。現場約有130名消防、警察、救護與德國技術救援署（THW）人員投入救援，鄰近波蘭地區也派員支援。

事故發生後，周邊多棟住宅已緊急疏散，至少45名居民撤離。由於部分鄰近建築結構也受影響，目前需進行臨時支撐加固。

哥利茨位於德波邊境，以保存完整的歷史街區聞名。由於二戰期間未遭大規模戰火破壞，當地至今仍保留從文藝復興時期到19世紀工業化時期的大量歷史建築與街景，過去曾是多部知名電影如「歡迎來到布達佩斯大飯店」、「惡棍特工」、「為愛朗讀」拍攝場景，有「德國好萊塢」之稱。

近年哥利茨面臨人口流失問題，當地政府推動老城修復與觀光發展之餘，由於鄰近德國半導體重鎮「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）產業聚落，也積極吸引赴德國台積電工作的半導體人才定居。

然而，大量歷史建築保存也讓城市面臨養護壓力。2017年，哥利茨另一棟無人居住的19世紀老建築曾因年久失修局部坍塌，雖未造成人員傷亡，但也引發當地對老城建築安全的關注。

德國 建築

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