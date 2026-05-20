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秘魯規模5.8地震 27人受傷多棟建築損毀
秘魯官員表示，南部靠近太平洋地區昨天深夜發生規模5.8地震，造成27人受傷，多棟建築損毀。目前沒有人員死亡的通報。
美聯社報導，美國地質調查所（U.S. GeologicalSurvey）指出，這起地震震央位在伊卡大區（Icaregion）潘帕塔特鎮（Pampa de Tate）東南偏東20公里處，震源深度為56.5公里。
秘魯國防部長佛羅雷斯（Amadeo Flores）前往當地視察，並走訪部分受損建築，包括國立聖路易岡薩加大學（San Luis Gonzaga National University）。
秘魯位在太平洋火環帶上，該區域是環繞太平洋盆地的火山與斷層帶，地震相當頻繁。
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