秘魯規模5.8地震 27人受傷多棟建築損毀

綜合日本媒體報導，東京都千代田區外神田的一家顧問公司，19日上午爆發駭人的職場流血衝突。在內部會議時，一名五十多歲的男性主管因不滿同齡下屬「工作態度敷衍」，竟一時情緒失控，以茶水間的一把菜刀，當場朝下屬頭部猛砍。

2026-05-20 12:10