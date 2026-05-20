快訊

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

北市私立復興高中小學部驚傳食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

秘魯規模5.8地震 27人受傷多棟建築損毀

中央社／ 利馬20日綜合外電報導

秘魯官員表示，南部靠近太平洋地區昨天深夜發生規模5.8地震，造成27人受傷，多棟建築損毀。目前沒有人員死亡的通報。

美聯社報導，美國地質調查所（U.S. GeologicalSurvey）指出，這起地震震央位在伊卡大區（Icaregion）潘帕塔特鎮（Pampa de Tate）東南偏東20公里處，震源深度為56.5公里。

秘魯國防部長佛羅雷斯（Amadeo Flores）前往當地視察，並走訪部分受損建築，包括國立聖路易岡薩加大學（San Luis Gonzaga National University）。

秘魯位在太平洋火環帶上，該區域是環繞太平洋盆地的火山與斷層帶，地震相當頻繁。

地震 秘魯

延伸閱讀

日本鹿兒島奄美規模5.9地震 暫無重大災情

花東國家級警報響！9時11分台東近海規模4.8地震 3分鐘後同地點又震

萬那杜發生規模6地震 深度10公里

廣西地震…房屋倒塌前生死5分鐘 三兄弟斧頭劈鐵門救全家11人

相關新聞

當地有史以來最嚴重…馬爾地夫潛水事故完成遺體打撈 含搜救人員共6死

馬爾地夫近日發生5名潛水者及一名搜救人員死亡的水肺潛水事故，是該國有史以來最嚴重的潛水悲劇。總統媒體辦公室今天說，已打撈...

德國哥利茨「19世紀百年公寓」倒塌 老城建築安全再受關注

德國東部歷史古城哥利茨（Görlitz）一棟19世紀老公寓19日坍塌，目前仍有3人失蹤，搜救行動持續進行，當局初步推測可...

比莉珍金曾奪網球39座大滿貫 為打球中斷學業 82歲圓夢披學士袍

網壇傳奇比莉珍金(Billie Jean King)於18日以82歲高齡完成延遲65年的心願，她身穿黑色學士服、戴著亮粉色眼鏡與藍色運動鞋，與約6000名畢業生步上洛杉磯加州州立大學(Cal State LA)畢業典禮舞台，取得歷史學士學位。

割包皮成一生陰影…憂伴侶異樣眼光 29歲不敢談戀愛：摩擦都會痛

英國一名29歲男子湯瑪斯．米勒（Thomas Miller）在嬰兒時期接受割包皮手術，從此留下陰影。根據《每日郵報》報導，湯瑪斯升上中學後，有次換運動服時突然發現，自己是班上約20名男同學中，唯一「看起來不一樣」的人，當下便感到格格不入。

日本職場流血衝突！拿刀猛砍下屬頭部 主管認罪：他工作敷衍

綜合日本媒體報導，東京都千代田區外神田的一家顧問公司，19日上午爆發駭人的職場流血衝突。在內部會議時，一名五十多歲的男性主管因不滿同齡下屬「工作態度敷衍」，竟一時情緒失控，以茶水間的一把菜刀，當場朝下屬頭部猛砍。

美國金權政治下的《億萬富豪與他們的超級遊艇》

本文摘錄自記者歐逸文（Evan Osnos）專書，內容揭開美國富豪的揮霍奢侈生活，描繪世界頂級富豪的政治與經濟實力如何在寡頭政治下影響全球社會，建立起超級遊艇時代。全書名為《億萬富豪與他們的超級遊艇：川普和他的好朋友，美國金權政治實錄》（2026，八旗文化出版）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。