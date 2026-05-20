快訊

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

英國HS2高鐵建設成本增加 工期再度延後

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導

英國政府今天表示，英國2號高速鐵路（HS2）的建設成本可能超過1000億英鎊（約新台幣4.3兆元），即使這項計畫規模縮減，費用仍持續攀升，工期也進一步延後。

法新社報導，英國交通大臣亞歷山大（HeidiAlexander）在國會表示，以2025年價格計算，倫敦與英格蘭中部伯明罕（Birmingham）之間的路段完工成本可能落在「877億至1027億英鎊之間」。

她還說，預計完工日期再次延後，從2033年延到最晚2039年。

亞歷山大說「這次（成本）上升有2/3是由於過去對所需工程的誤解、低估以及效率不彰」，其餘部分則是受到通貨膨脹影響。

這將是英國第2條高速鐵路，第1條是從倫敦通往英法海底隧道（Channel Tunnel）並延伸至法國的歐洲之星（Eurostar）列車路線。

倫敦至伯明罕的路段最初原定今年通車。

高鐵 英國

延伸閱讀

高鐵新世代列車出廠倒數 史哲今飛日本再採購26億維修設備

渣打拚獲利 將靠AI應用4年內裁7000多後勤職位

民團「高鐵延伸宜蘭」民調 花東民眾7成選台鐵直達台北

快閃英法參訪...歐洲在宅醫療模式大開眼界 石崇良：進速升級長照3.0

相關新聞

割包皮成一生陰影…憂伴侶異樣眼光 29歲不敢談戀愛：摩擦都會痛

英國一名29歲男子湯瑪斯．米勒（Thomas Miller）在嬰兒時期接受割包皮手術，從此留下陰影。根據《每日郵報》報導，湯瑪斯升上中學後，有次換運動服時突然發現，自己是班上約20名男同學中，唯一「看起來不一樣」的人，當下便感到格格不入。

日本職場流血衝突！拿刀猛砍下屬頭部 主管認罪：他工作敷衍

綜合日本媒體報導，東京都千代田區外神田的一家顧問公司，19日上午爆發駭人的職場流血衝突。在內部會議時，一名五十多歲的男性主管因不滿同齡下屬「工作態度敷衍」，竟一時情緒失控，以茶水間的一把菜刀，當場朝下屬頭部猛砍。

AI成盜刷工具！擦身數秒信用卡號就被偷 日資安專家傳授自保要訣

據日媒TBS電視台報導，信用卡遭盜刷的災情日益嚴重，2024年卡號遭盜用的損失金額高達555億日圓（約台幣110議員），創歷史新高。隨無現金支付普及，資安專家增田幸美警告，如今防範盜刷不能只靠保管好實體卡片，因為駭客與犯罪集團竊取卡號的手法已大幅進化。

比莉珍金曾奪網球39座大滿貫 為打球中斷學業 82歲圓夢披學士袍

網壇傳奇比莉珍金(Billie Jean King)於18日以82歲高齡完成延遲65年的心願，她身穿黑色學士服、戴著亮粉色眼鏡與藍色運動鞋，與約6000名畢業生步上洛杉磯加州州立大學(Cal State LA)畢業典禮舞台，取得歷史學士學位。

美國金權政治下的《億萬富豪與他們的超級遊艇》

本文摘錄自記者歐逸文（Evan Osnos）專書，內容揭開美國富豪的揮霍奢侈生活，描繪世界頂級富豪的政治與經濟實力如何在寡頭政治下影響全球社會，建立起超級遊艇時代。全書名為《億萬富豪與他們的超級遊艇：川普和他的好朋友，美國金權政治實錄》（2026，八旗文化出版）。

英擬推「邀請制」富豪簽證 投資逾2億元可住三年、再申請永居

英國正考慮推出一種新簽證，向在英國投資至少500萬英鎊（約670萬美元或台幣2.12億元）的富裕人士提供三年居留權，藉此恢復對全球高淨值人士的吸引力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。