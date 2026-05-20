英國HS2高鐵建設成本增加 工期再度延後

英國政府今天表示，英國2號高速鐵路（HS2）的建設成本可能超過1000億英鎊（約新台幣4.3兆元），即使這項計畫規模縮減，費用仍持續攀升，工期也進一步延後。

法新社報導，英國交通大臣亞歷山大（HeidiAlexander）在國會表示，以2025年價格計算，倫敦與英格蘭中部伯明罕（Birmingham）之間的路段完工成本可能落在「877億至1027億英鎊之間」。

她還說，預計完工日期再次延後，從2033年延到最晚2039年。

亞歷山大說「這次（成本）上升有2/3是由於過去對所需工程的誤解、低估以及效率不彰」，其餘部分則是受到通貨膨脹影響。

這將是英國第2條高速鐵路，第1條是從倫敦通往英法海底隧道（Channel Tunnel）並延伸至法國的歐洲之星（Eurostar）列車路線。

倫敦至伯明罕的路段最初原定今年通車。