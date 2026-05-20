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澳洲招募「英雄狗狗」 接班無尾熊搜救神犬貝爾

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

澳洲一個動物福利組織正在招募一隻具有冒險精神的「英雄狗狗」，擔任全職無尾熊搜救犬。

法新社報導，獲選犬隻將接替服役10年後正式退休的全球知名搜救犬「貝爾」（Bear）。貝爾曾在2019年底至2020年初澳洲爆發「黑色夏季」（BlackSummer）野火期間大顯身手，成功在災區救出超過100隻無尾熊。

當時澳洲東岸大火延燒，數百萬公頃土地燒得焦黑、數以千計房屋受損，並讓多座城市籠罩在有毒煙霧之中。

這隻性格開朗又呆萌的搜救犬帶著多項榮譽退役，包括「年度動物」（Animal of the Year）與「澳洲年度狗狗獎」（Australian Dog of the Year）等。

國際動物福利基金會（IFAW）大洋洲計畫主管夏拉德（Josey Sharrad）表示：「貝爾為無尾熊偵測犬樹立了黃金標準。」

她說：「牠留下的位置難以取代，但現在也到了尋找接班犬的時候，延續牠守護無尾熊的使命。」

IFAW表示，理想的候選犬隻是精力充沛、個性「近乎執著」的搜救犬；這些特質或許讓牠們較難被一般家庭收養，卻非常適合投入無尾熊搜救工作。

其他重要條件還包括愛玩、充滿自信、對其他動物性情溫和。

「保育創新」（Innovation for Conservation）負責人兼訓犬員米勒（Russell Miller）說：「招募搜救犬一舉兩得，不僅給了狗狗重生的機會，也能幫助澳洲具代表性的無尾熊」。

根據IFAW徵才公告，犬隻體型也必須適中，「不能太小，否則難以在野外活動；也不能太大，以免必要時訓犬員無法將牠抱起。」

有關單位目前正在澳洲東部陽光海岸（SunshineCoast）進行面試，也接受影片申請。

澳洲 退休

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