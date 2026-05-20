AI將取代人類思考？ 專家：反增創新與好奇心

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】AI是否讓人類更少思考？英國格林威治皇家天文台指出，儘管人工智慧能提供即時答案，但可能削弱人類的好奇心、質疑能力與評估習慣，而這些特質正是科學創新不可或缺的基石。專家呼籲，人工智慧應作為輔助思考的數位工具，可保持人類主動參與學習過程。

好奇心反覆試錯

《MSN》報導，格林威治皇家天文台指出，人工智慧使人類能夠即時獲取資訊，但可能會削弱批判性思維、求知慾以及解決問題的韌性，尤其當科技技術替代分析與推理工作時，大腦便會減少必要的心理鍛鍊。

隨著人工智慧在日常生活中普及，專家對人類是否過度依賴技術而喪失思考能力深切擔憂，然而，科學進步往往源於不可預見的好奇心與反覆試錯，這是單純追求效率的機器難以模擬的過程。若人工智慧能被正確運用，反而能讓人類從瑣碎工作中解脫，轉而投入更高層次的學習。

認知外包取代思考

《英國廣播公司》報導，人工智慧技術對大腦智力造成潛在負面影響，而專家擔心這種「認知外包」會削弱人類主動提問、評估資訊及深度思考的能力，尤其過於簡化的自動化回覆，可能會讓使用者忽略可驗證的原始資料。

因此，人類應將科技視為輔助思考的數位工具而非替代品，以維持人類固有的創新精神與好奇心，尤其在追求科技進步的同時，應保持人類主動參與學習過程的重要性。

【更多精采內容，詳見 】