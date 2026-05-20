割包皮成一生陰影…憂伴侶異樣眼光 29歲不敢談戀愛：摩擦都會痛

英國一名29歲男子湯瑪斯．米勒（Thomas Miller）在嬰兒時期接受割包皮手術，從此留下陰影。根據《每日郵報》報導，湯瑪斯升上中學後，有次換運動服時突然發現，自己是班上約20名男同學中，唯一「看起來不一樣」的人，當下便感到格格不入。

這份不安一路影響到成年後的親密關係。湯瑪斯坦言，他曾因擔心伴侶覺得自己的外觀不自然，而迴避親密接觸，至今沒有長期穩定交往經驗。除了心理壓力，他也表示，自己至今仍會因衣物摩擦陰莖前端感到疼痛，必須穿戴柔軟保護杯減少不適。

另一名35歲男子羅伯特．懷特（Robert White）也表示，自己5歲時因包皮過緊接受手術，長大後曾因外觀被同學嘲笑「看起來很怪」，也在親密關係中遇到敏感度不足、難以高潮等問題。他說，自己不怪父母，因為當時醫師可能只是選擇最快的解法，但仍希望這類手術能由本人在足夠年齡後自行決定。

事實上，割包皮是全球最常見的男性手術之一，每年全球約有超過1500萬例。英國目前估計最多約15％男性曾接受割包皮，其中不少與宗教、文化因素有關，也有部分是因包莖等醫療原因進行；相較之下，美國男性割包皮比例則超過70％，多數是在出生後幾天內完成。

不過，這項手術在英國也引發兩派爭議。反對者認為，非醫療必要的男性割包皮，可能造成長期身心影響，且嬰兒無法對手術做出同意；支持醫療割包皮的醫師則指出，若男性有嚴重包莖、勃起疼痛或反覆發炎，手術確實可能改善生活品質。

報導也提到，英國非醫療目的的男性割包皮，並不一定要由具醫療資格者執行，也沒有強制訓練或認證要求。去年，倫敦西區助理驗屍官曾提出報告警告，若不加強相關規範，嬰兒可能因此喪命。過去，一名6個月大男嬰在接受非醫療資格人士施作割包皮後感染，最終不幸死亡。

另一方面，英國克里夫蘭診所泌尿外科顧問醫師阿爾納賈爾（Hussain Alnajjar）表示，不少男性其實因包皮過緊而長期忍受不適，卻因尷尬沒有就醫。他指出，包莖可先透過類固醇藥膏與伸展運動治療，研究顯示約七成患者可在4至6周內改善；若治療無效，才會進一步考慮割包皮。