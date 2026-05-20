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NSO室內樂紐約演出 清新樂章跨海連結台灣土地

中央社／ 紐約19日專電
NSO國家交響樂團室內樂（後排）、鋼琴家嚴俊傑（後排中）及TBT泰武古謠傳唱（前排）在紐約考夫曼音樂中心演出，獲得如雷掌聲。中央社
NSO國家交響樂團室內樂（後排）、鋼琴家嚴俊傑（後排中）及TBT泰武古謠傳唱（前排）在紐約考夫曼音樂中心演出，獲得如雷掌聲。中央社

NSO國家交響樂團室內樂、鋼琴家嚴俊傑及TBT泰武古謠傳唱，今天在紐約攜手演出，曲目包括傳統原住民歌謠組曲、新曲「土/聲」與「銀芒之野」等，紐約聽眾在炎熱夜晚共享來自西太平洋台灣沁涼熱情的樂章。

NSO國家交響樂團室內樂月中於美國加州聖地牙哥、洛杉磯與亞利桑那州鳳凰城演出後，19日在紐約考夫曼音樂中心莫金音樂廳（Merkin Hall，KaufmanMusic Center）登場，吸引許多愛樂者捧場。

NSO樂團代理首席鄧皓敦、小提琴家陳怡茹、中提琴家陳猶白、大提琴家連亦先，攜手鋼琴家嚴俊傑及TBT泰武古謠傳唱，音樂會呈現原住民、客家與本土元素，同時演出美國音樂家的作品，聽眾大呼過癮掌聲熱烈。

NSO執行長郭玟岑在演出前記者會表示，希望美國社會有來自台灣的聲音，音樂會曲目安排很特別，有不同的對話，但多圍繞在台灣土地主題。「土／聲」曲目是客委會的計畫，希望帶領新世代探索台灣，留下音樂傳統並傳播至世界，是年輕作曲家陳韻柔作品首次海外巡迴，意義不同，曲子有宏大胸襟，希望音樂由土地傳遞至人心。

嚴俊傑指出，之前在洛杉磯與鳳凰城演出觀眾非常感動，美國演出非常有意義，觀眾流眼淚、起立致敬。下半場作曲家陳可嘉的新作「銀芒之野」，描寫台灣高山海濱各處都有的芒草，就像台灣人隨地可生的韌性，作品可以表現出台灣人的能量，美國和台灣聽眾都可感受到音樂與台灣土地的連結感動。

TBT泰武古謠傳唱團長許聖玫表示，很幸運能把台灣土地的聲音帶到世界分享，演唱的不僅是音樂也是恆久的文化、記憶及土地的連結。紐約的舞台非常特別，能夠跨越海洋讓國外看到非常感動。

新曲「土／聲」音符具象，深刻以弦樂描寫客家活動與辛勤務農等文化層，大提琴創造的特殊飄渺音域及敲打節奏，讓全曲充滿生氣。「銀芒之野」以芒草象徵台灣人的地氣，飄移中充滿現代感，兩曲目都極獲好評。

TBT泰武古謠傳唱已多次獲獎並於全球演出，本次與NSO樂團合作，弦樂配上天籟「神嗓」跨越語言，現場觀眾無不陶醉。

NSO室內樂與TBT泰武古謠傳唱紐約演出，為紐約台北文化中心成立35週年及美國建國250週年系列活動。文化部今年推出「Taiwan POP臺灣上奅—曼哈頓臺灣文化黑潮」計畫，透過系列文化活動與演出，慶祝台美兩地重要年度，拉近雙方距離。

NSO 紐約 交響樂團

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