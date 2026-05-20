日本職場流血衝突！拿刀猛砍下屬頭部 主管認罪：他工作敷衍

綜合日本媒體報導，東京都千代田區外神田的一家顧問公司，19日上午爆發駭人的職場流血衝突。在內部會議時，一名五十多歲的男性主管因不滿同齡下屬「工作態度敷衍」，竟一時情緒失控，以茶水間的一把菜刀，當場朝下屬頭部猛砍。

警方獲報後火速趕抵現場，依傷害罪嫌將該主管以現行犯逮捕。遇襲下屬經緊急送醫後雖幸運保住一命，但頭部受到重傷，需治療一個月才能痊癒。面對警方偵訊，該名主管對犯行供認不諱，坦承是因長期不滿下屬的工作表現，才會在一時氣憤下動手。

這起血腥的辦公室砍人案，引起日本網友的熱烈討論。有網友感嘆，以前這類暴力與威嚇常被掩蓋在傳統的職場文化下。企業不能只做表面的法規培訓，必須建立實質的反霸凌對策、情緒管理訓練與內部通報機制，並給予孤立無援的管理階層適當協助，及早介入處理，改變「用暴力發洩工作怒氣」的社會惡習。

不過，另一派網友則從實務管理面直言，針對工作態度散漫的員工，法規應適度放寬解僱門檻。該網友認為，近年來越來越多能力不足的員工，動輒以「職場霸凌」為由無限上綱自身權利，社會固然應保護認真盡責的員工，但不該過度保護不適任者，不能讓不懂得「工作賺錢並非易事」的人持續增加。