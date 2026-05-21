遇熊襲擊九死一生！日大叔血淚研發「輕量熊叉」熱銷 連警察都愛用

據日媒「讀賣新聞」報導，岩手縣岩泉町59歲男子佐藤誠志，將自己從熊掌下九死一生的經驗研發為防熊神器，除了受到電力、測量公司等必須進入山林作業的相關業者青睞，青森縣警察局也愛用。

2023年9月，佐藤在山林裡採野菇時，遇到一頭帶著小熊的母熊，護子心切的母熊隨即以驚人速度向他衝來。佐藤連忙用手邊長約1.6公尺的木棍不斷敲擊防身，雖然過程中木棍一度被熊抓住，導致手肘與大腿遭咬傷抓傷，但最後母熊離開，保住了一命。事後他心有餘悸地表示，若沒有那根木棍，自己的臉部恐遭致命攻擊，進而深刻體會到與熊對峙時「保持安全距離」的重要性。

佐藤在當地獵友會的建議下，研發出專門防止熊隻攻擊的「熊叉」。這款防身工具以鋁合金等材質製作，最輕款式僅約500公克。前端採二股分叉設計，共推出7種款式，長度有1.15公尺到1.7公尺等，可依使用者需求與身形挑選。

佐藤也將自身經驗寫入說明書，特別強調兩大實戰要點：第一，攻擊時「只能直刺、不能揮打」，以免高舉熊叉時讓熊趁機拉近距離。第二，「刺出後必須立刻抽回」，不要讓熊一把抓住熊叉。這款以自己實際經驗研發的熊叉從去年春季開賣後，迅速在網路上引起熱潮，本月中預計可售出一千支。且近期日本各地熊隻頻繁出沒，其實用性更獲得官方認證。佐藤希望這項發明能幫助更多人在遇到熊隻攻擊時，成功防止致命傷並全身而退。