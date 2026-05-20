比莉珍金曾奪網球39座大滿貫 為打球中斷學業 82歲圓夢披學士袍
網壇傳奇比莉珍金(Billie Jean King)於18日以82歲高齡完成延遲65年的心願，她身穿黑色學士服、戴著亮粉色眼鏡與藍色運動鞋，與約6000名畢業生步上洛杉磯加州州立大學(Cal State LA)畢業典禮舞台，取得歷史學士學位。
美聯社報導，比莉珍金的黑色畢業學士服上點綴著一條由朋友訂製的金色披肩，披肩的一面繡著她的名字縮寫和「G.O.A.T」字樣，意思是「史上最偉大」(greatest of all time)，另一面則繡著一個彩色的網球拍圖案。
比莉珍金1961年進入洛杉磯加州州立大學就讀，同年奪下首座溫布頓女子雙打冠軍，之後為專注網球職涯而中斷學業。
她生涯戰績輝煌，共贏得39座大滿貫冠軍，包括12座單打冠軍，並在1973年著名的「性別大戰」中，直落三完勝男子選手里格斯(Bobby Riggs)，往後成為推動女子運動平權的重要人物。
比莉珍金致詞時表示，「身為一名學生運動員，並不代表我能獲得獎學金；1961年的時候，女性無法獲得獎學金，雖然我的朋友艾許(Arthur Ashe)和史密斯(Stan Smith)都是拿校隊獎學金唸大學。」
曾遭受不平等對待的親身經歷，讓比莉珍金致力為所有人爭取平等和包容。她說：「除非我們曾被排除在外，否則永遠無法理解包容的意義。」
比莉珍金締造網壇傳奇般的成就並獲頒「總統自由勳章」，但未完成大學學業始終是她心中的遺憾。
她主修歷史，近年透過遠距課程完成剩餘學分，修習多元性別認同族群政治史、拉丁美洲女性與性別歷史等課程。
她希望自身經歷能夠鼓勵更多人重返校園，「無論幾歲、無論能力如何，只要想做，就去追求，永遠不嫌晚」。
當她被問到是否會繼續攻讀碩士學位時回答：「我看到美國職籃退役球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)獲得路易斯安納州大碩士學位，我覺得學習不輟真是太棒了。」
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