快訊

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

比莉珍金曾奪網球39座大滿貫 為打球中斷學業 82歲圓夢披學士袍

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
82歲的網壇傳奇女將比莉珍金18日在洛杉磯加州州立大學取得歷史學士學位，完成延遲65年的心願。(美聯社)
82歲的網壇傳奇女將比莉珍金18日在洛杉磯加州州立大學取得歷史學士學位，完成延遲65年的心願。(美聯社)

網壇傳奇比莉珍金(Billie Jean King)於18日以82歲高齡完成延遲65年的心願，她身穿黑色學士服、戴著亮粉色眼鏡與藍色運動鞋，與約6000名畢業生步上洛杉磯加州州立大學(Cal State LA)畢業典禮舞台，取得歷史學士學位。

美聯社報導，比莉珍金的黑色畢業學士服上點綴著一條由朋友訂製的金色披肩，披肩的一面繡著她的名字縮寫和「G.O.A.T」字樣，意思是「史上最偉大」(greatest of all time)，另一面則繡著一個彩色的網球拍圖案。

比莉珍金1961年進入洛杉磯加州州立大學就讀，同年奪下首座溫布頓女子雙打冠軍，之後為專注網球職涯而中斷學業。

她生涯戰績輝煌，共贏得39座大滿貫冠軍，包括12座單打冠軍，並在1973年著名的「性別大戰」中，直落三完勝男子選手里格斯(Bobby Riggs)，往後成為推動女子運動平權的重要人物。

比莉珍金致詞時表示，「身為一名學生運動員，並不代表我能獲得獎學金；1961年的時候，女性無法獲得獎學金，雖然我的朋友艾許(Arthur Ashe)和史密斯(Stan Smith)都是拿校隊獎學金唸大學。」

曾遭受不平等對待的親身經歷，讓比莉珍金致力為所有人爭取平等和包容。她說：「除非我們曾被排除在外，否則永遠無法理解包容的意義。」

比莉珍金締造網壇傳奇般的成就並獲頒「總統自由勳章」，但未完成大學學業始終是她心中的遺憾。

她主修歷史，近年透過遠距課程完成剩餘學分，修習多元性別認同族群政治史、拉丁美洲女性與性別歷史等課程。

她希望自身經歷能夠鼓勵更多人重返校園，「無論幾歲、無論能力如何，只要想做，就去追求，永遠不嫌晚」。

當她被問到是否會繼續攻讀碩士學位時回答：「我看到美國職籃退役球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)獲得路易斯安納州大碩士學位，我覺得學習不輟真是太棒了。」

畢業典禮 網球

延伸閱讀

遲了65年 網壇傳奇比莉珍金82歲終於拿到學士學位

吳念宸 錄取藤校嚇了單親媽

加州龍蛇雜處高中 非裔學霸GPA平均4.3分 獲31大學錄取

65年圓夢… 密州72歲女退休護理師 再讀醫學院將畢業

相關新聞

割包皮成一生陰影…憂伴侶異樣眼光 29歲不敢談戀愛：摩擦都會痛

英國一名29歲男子湯瑪斯．米勒（Thomas Miller）在嬰兒時期接受割包皮手術，從此留下陰影。根據《每日郵報》報導，湯瑪斯升上中學後，有次換運動服時突然發現，自己是班上約20名男同學中，唯一「看起來不一樣」的人，當下便感到格格不入。

日本職場流血衝突！拿刀猛砍下屬頭部 主管認罪：他工作敷衍

綜合日本媒體報導，東京都千代田區外神田的一家顧問公司，19日上午爆發駭人的職場流血衝突。在內部會議時，一名五十多歲的男性主管因不滿同齡下屬「工作態度敷衍」，竟一時情緒失控，以茶水間的一把菜刀，當場朝下屬頭部猛砍。

AI成盜刷工具！擦身數秒信用卡號就被偷 日資安專家傳授自保要訣

據日媒TBS電視台報導，信用卡遭盜刷的災情日益嚴重，2024年卡號遭盜用的損失金額高達555億日圓（約台幣110議員），創歷史新高。隨無現金支付普及，資安專家增田幸美警告，如今防範盜刷不能只靠保管好實體卡片，因為駭客與犯罪集團竊取卡號的手法已大幅進化。

比莉珍金曾奪網球39座大滿貫 為打球中斷學業 82歲圓夢披學士袍

網壇傳奇比莉珍金(Billie Jean King)於18日以82歲高齡完成延遲65年的心願，她身穿黑色學士服、戴著亮粉色眼鏡與藍色運動鞋，與約6000名畢業生步上洛杉磯加州州立大學(Cal State LA)畢業典禮舞台，取得歷史學士學位。

美國金權政治下的《億萬富豪與他們的超級遊艇》

本文摘錄自記者歐逸文（Evan Osnos）專書，內容揭開美國富豪的揮霍奢侈生活，描繪世界頂級富豪的政治與經濟實力如何在寡頭政治下影響全球社會，建立起超級遊艇時代。全書名為《億萬富豪與他們的超級遊艇：川普和他的好朋友，美國金權政治實錄》（2026，八旗文化出版）。

英擬推「邀請制」富豪簽證 投資逾2億元可住三年、再申請永居

英國正考慮推出一種新簽證，向在英國投資至少500萬英鎊（約670萬美元或台幣2.12億元）的富裕人士提供三年居留權，藉此恢復對全球高淨值人士的吸引力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。