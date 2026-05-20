涉父墜崖身亡案 Mango創辦人長子100萬歐元交保

西班牙服飾品牌Mango帝國創辦人安迪克（Isak Andic）的長子因涉及父親2024年墜崖身亡一案遭逮捕，在繳交100萬歐元（約新台幣3736萬元）保釋金後於今天交保。

根據現場法新社記者報導，強納森．安迪克（Jonathan Andic）今天早上遭警方拘留並戴上手銬押往法院接受訊問後，在律師團陪同下離開位於西班牙東北部馬爾托雷爾（Martorell）的法院，他沒有回應記者的提問。

法院在聲明中表示，45歲的強納森．安迪克被要求交出護照、每週到庭報到並被禁止離境，並補充說此案正在「朝謀殺指控方向調查」。

根據法新社今天看到的法官命令，有「足夠證據」懷疑強納森預謀殺害自己的父親，並提到他疑似「貪戀錢財」、父子關係緊張，以及對事件經過的描述存在矛盾。

2024年12月14日，強納森與他71歲、身價億萬的父親獨處時，這位服飾帝國創辦人在巴塞隆納附近的蒙哲臘（Montserrat）山區墜崖身亡。

根據今天命令中引用的法醫報告，安迪克那次跌倒的姿勢像是「順著滑梯滑落，雙腳先著地」。

安迪克身亡時，有關當局表示，他是從科爾瓦托（Collbato）的薩爾尼特雷（Salnitre）洞穴附近高處墜落，這個地區以陡峭的落差與深谷著稱。

調查人員起初將安迪克之死視為意外，初步調查結果顯示，西班牙富豪安迪克可能是滑倒身亡。

法官於2025年1月結案，未發現有任何犯罪不法證據。

然而，根據媒體報導，加泰隆尼亞自治警察部隊（Mossos d'Esquadra）的調查人員與檢察官於2025年10月重啟調查，理由是強納森的證詞存在矛盾之處。

西班牙「國家報」（El Pais）當時報導，有關當局在安迪克身亡不久後扣押強納森的手機，並提到安迪克伴侶、職業高爾夫球員克斯（Estefania Knuth）的證詞，形容當時這對父子的關係有時緊張。

加泰隆尼亞高等法院今天表示，由於此案仍處於司法保密階段，有關當局沒有公布太多調查細節。

強納森否認對他父親之死負有任何責任，並堅稱他的墜落是意外。

安迪克家族發表聲明表示，他們對強納森的清白「完全」有信心，並補充說「沒有且不會有任何不利於他的合法證據」。

家族律師馬特爾（Cristobal Martell）表示，謀殺案的說法「不合邏輯」且「令人痛苦」，並說這「讓一名無辜的人背負惡名」。

強納森於2005年在Mango展開職業生涯，此前他曾在美國修習視聽傳播，並在西班牙攻讀商業課程。兩年後，他開始管理Mango男裝生產線，並在他父親去世時擔任Mango董事會副主席。