歐洲首例 挪威北極熊染H5N5禽流感喪命

挪威當局今天宣布，在北極圈的斯瓦巴（Svalbard）群島，首次記錄到歐洲北極熊感染禽流感的案例。專家指出，歐洲哺乳類動物染禽流感比例漸增，憂衝擊在地物種。

法新社報導，挪威獸醫研究所（NorwegianVeterinary Institute）表示，5月中旬在斯瓦巴群島上，發現1頭約1歲的雄性北極熊與1隻海象屍體，並從屍體樣本中驗出H5N5禽流感病毒。

挪威獸醫研究所禽流感協調員湯內森（RagnhildTonnessen）在新聞稿中指出，「這項結果符合當前趨勢，也就是在歐洲哺乳類動物身上驗出高致病性禽流感病毒的頻率愈來愈高」，並稱近年禽流感已蔓延至北極等過去未曾出現疫情的區域，恐衝擊在地脆弱物種與生態系統。

斯瓦巴總督另表示，這2隻動物腦部樣本中均驗出禽流感病毒，這極有可能就是導致牠們死亡的主因。

斯瓦巴2023年曾發現一隻死於禽流感的海象；同年，美國阿拉斯加（Alaska）也記錄到一頭北極熊因感染禽流感死亡。

根據世界動物衛生組織（WOAH）統計，2025年1月至2026年3月間，全球近70個國家中，有多達1.4億隻動物因禽流感死亡或遭撲殺。

儘管這項數據已遠低於2021至2022年的疫情高峰期，但自那波疫情後，禽流感病毒已在「非禽鳥類」物種中廣泛傳播，增加人類感染風險。