快訊

怎麼回事？台股雙萬元破局 千金股驚現跌停潮

騎車滑手機遭攔查…板橋男拒檢逃逸還撞傷2警 一查又是毒駕

美股早盤／晶片股賣壓持續 美債殖利率創高、四大指數盡墨

聽新聞
0:00 / 0:00

疑遭熊隻攻擊…東京山區驚見「無上半身」遺體 現場留大型動物足跡

中央社／ 東京19日綜合外電報導
東京西部山區發現一具屍體殘骸，附近可見疑似大型動物的足跡，疑似熊隻攻擊。示意圖。(路透)
東京西部山區發現一具屍體殘骸，附近可見疑似大型動物的足跡，疑似熊隻攻擊。示意圖。(路透)

日本放送協會（NHK）旗下NHK World JAPAN今天報導，有人在東京西部山區發現一具屍體殘骸，附近可見疑似大型動物的足跡，疑似熊隻攻擊。其他日媒稱該具屍體沒有上半身。

根據NHK World JAPAN，一名休假警員於14日健行時發現一名人士的部分遺體。東京警方今天上午起展開調查。除了疑似動物足跡之外，據稱遺體附近也發現排泄物。

東京都警視廳表示，今天下午1時許，有人在東京日原（Nippara）地區奧多摩町（Okutama）一處距離登山步道100多公尺的懸崖下尋獲屍體殘骸，目前死者年齡與性別不明。

日本東京放送電視台（TBS）等日媒報導，這具屍體沒有上半身。

警方目前正著手確認死者身份，同時展開詳細調查，並評估死因可能包括山難或是熊襲人等情況。

熊出沒 熊害 東京 NHK 日媒

延伸閱讀

香港糖尿病婦家中猝逝 精障么女伴屍2天

日本「牛蒡豪宅」強盜殺人案指使夫婦落網 抱著嬰兒指揮犯案

日本獼猴Panchi君猴山遭闖入 2外籍男被捕掀眾怒

苗栗暗夜車禍90歲婦橫越馬路遭撞不治 附近居民：死者疑有失智

相關新聞

證詞現破綻？Mango創辦人墜崖亡案重啟調查 西班牙警方拘留其子

西班牙警方今天表示，已拘留西班牙服飾品牌Mango已故創辦人安迪克之子，好讓他配合調查其父於2024年12月墜崖身亡一案

疑遭熊隻攻擊…東京山區驚見「無上半身」遺體 現場留大型動物足跡

日本放送協會（NHK）旗下NHK World JAPAN今天報導，有人在東京西部山區發現一具屍體殘骸，附近可見疑似大型動...

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

在台灣也擁有極高知名度的燒肉連鎖品牌「牛角」，目前在日本正面臨嚴峻的關店潮。根據日媒「現代商業」報導，日本燒肉店已連續兩年創下倒閉店數的高峰，其中曾經擁有超過八百家分店的業界王者「牛角」，如今在日本的店面已銳減至約480家。

剛果伊波拉疫情釀百死 1美籍確診…CDC啟動入境管制

剛果民主共和國爆發伊波拉(Ebola)疫情以來，已經導致近120人死亡。聯邦疾病防治中心(CDC)18日說，一名在剛果工作的美國人周末期間病毒檢測陽性，已跟曾有接觸史而曝露於高風險的另外六名美國人一同被送往德國治療。有鑑於伊波拉疫情逐漸嚴重，CDC開始加強公共衛生篩檢及旅客監測，持非美國護照入境的外籍人士如果過去21天期間曾到過烏干達、剛果、南蘇丹，將面臨入境管制。

這也要偷？防波堤40孔蓋遭竊 日本人怒喊嚴懲：退化到開發中國家

據日媒仙台放送報導，宮城縣七濱町菖蒲田海岸發生了離譜的公共設施竊盜案。防波堤上用於檢測堤防沉降的40個不鏽鋼孔蓋不翼而飛，損失高達200萬日圓（約台幣39萬8千元）。縣府於5月11日發現，長約200公尺的區段內，每隔5公尺設置的孔蓋全遭拔除。步道上露出的坑洞不僅破壞景觀，更對行人的安全構成極大的威脅。

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

世界衛生組織(WHO)於17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉(Ebola)疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)，顯示疫情已被視為具有跨境風險的全球衛生威脅。截至16日，兩國官方累計通報393例疑似病例，至少造成120人死亡，其中除了兩例出現在烏干達之外，其餘病例皆在剛果境內。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。