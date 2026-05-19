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疑遭熊隻攻擊…東京山區驚見「無上半身」遺體 現場留大型動物足跡
日本放送協會（NHK）旗下NHK World JAPAN今天報導，有人在東京西部山區發現一具屍體殘骸，附近可見疑似大型動物的足跡，疑似熊隻攻擊。其他日媒稱該具屍體沒有上半身。
根據NHK World JAPAN，一名休假警員於14日健行時發現一名人士的部分遺體。東京警方今天上午起展開調查。除了疑似動物足跡之外，據稱遺體附近也發現排泄物。
東京都警視廳表示，今天下午1時許，有人在東京日原（Nippara）地區奧多摩町（Okutama）一處距離登山步道100多公尺的懸崖下尋獲屍體殘骸，目前死者年齡與性別不明。
日本東京放送電視台（TBS）等日媒報導，這具屍體沒有上半身。
警方目前正著手確認死者身份，同時展開詳細調查，並評估死因可能包括山難或是熊襲人等情況。
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