疑遭熊隻攻擊…東京山區驚見「無上半身」遺體 現場留大型動物足跡

剛果民主共和國爆發伊波拉(Ebola)疫情以來，已經導致近120人死亡。聯邦疾病防治中心(CDC)18日說，一名在剛果工作的美國人周末期間病毒檢測陽性，已跟曾有接觸史而曝露於高風險的另外六名美國人一同被送往德國治療。有鑑於伊波拉疫情逐漸嚴重，CDC開始加強公共衛生篩檢及旅客監測，持非美國護照入境的外籍人士如果過去21天期間曾到過烏干達、剛果、南蘇丹，將面臨入境管制。

2026-05-19 14:30