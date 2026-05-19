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伊波拉疫情受控恐曠日持久 WHO評估候選疫苗和療法

中央社／ 日內瓦19日綜合外電報導

世界衛生組織官員今天示警，剛果民主共和國爆發致命伊波拉病毒疫情，可能持續相當長時間。世衛組織正在評估是否有候選疫苗或治療方法可以用於遏制疫情。

法新社報導，世界衛生組織（World HealthOrganization）駐剛果民主共和國代表安西亞（AnneAncia）從伊圖里省（Ituri）布尼亞（Bunia）透過視訊連線告訴在日內瓦的記者：「我不認為我們能在兩個月內結束這次疫情。」她提到近期一波伊波拉病毒疫情「耗時兩年」才結束。

世衛組織今天表示，正在評估是否有候選疫苗或治療方法可以用於控制這場他們認為可能曠日持久的民主剛果伊波拉病毒疫情。

世衛組織已經將這種具高度傳染性的出血熱疫情列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），目前懷疑已經造成131人死亡、逾500人感染。

安西亞說：「我們正從國際層面上評估有哪些候選疫苗或治療方式可用，以及是否能在本次疫情中派上用場。」

目前尚無針對這波疫情邦迪布吉歐病毒株（Bundibugyo strain）的疫苗或療法問世。過去半世紀以來，伊波拉病毒已經在非洲造成超過1萬5000人死亡。現有疫苗僅針對1976年首次發現的薩伊病毒株（Zaire strain）有效。

安西亞表示，國際專家目前指出，獲世衛預認證的薩伊株疫苗「無法用於當前防疫工作」。她說：「當然，這方面還需要進行更多研究。」

她指出，世衛組織技術諮詢小組今天將會開會，「就應優先考慮哪些潛在疫苗提出進一步建議」。

目前已有多種候選疫苗。安西亞表示，正在考慮其中一款名為Ervebo的疫苗，「以期最終能夠提供本地社區額外的預防和保護」。

不過她同時示警，該疫苗「很可能至少還需兩個月才可能實際供應」。儘管如此，她強調這仍有助益，因為「我不認為在兩個月內這波疫情會結束」。

15日宣布爆發的這波疫情為民主剛果第17次伊波拉病毒疫情，官員已經示警疫情擴散風險極高。

2018年至2020年間民主剛果最嚴重一波伊波拉病毒疫情奪走近2300條人命。

伊波拉病毒 WHO 疫苗 疫情

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