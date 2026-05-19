快訊

不妙！美股電子盤疲弱 台指期夜盤上半場失守4萬點

刺針飛彈編2年預算 藍委質疑還沒買到？顧立雄認了：確實還沒發價書

與寶佳戰火正殷…中工周四股東會前 董事長周志明請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

芬蘭極光動漫展異世界同歡 逾萬人Cosplay遊行

中央社／ 赫爾辛基19日專電
芬蘭極光動漫展展場內出現以飲料紙盒創意重製的鎧甲，極具個人風格與環保創意。中央社
芬蘭極光動漫展展場內出現以飲料紙盒創意重製的鎧甲，極具個人風格與環保創意。中央社

芬蘭流行文化盛事之一極光動漫展（Arctic Lights Comic Con）16日至17日在赫爾辛基會展中心登場，匯聚漫畫、影集、K-pop、動漫、電玩與Cosplay（角色扮演）愛好者，逾1萬2000人湧入，盛況空前。

怪奇物語（Stranger Things）大反派男星鮑爾（JamieCampbell Bower）現身問答環節，逾2000名粉絲擠滿主舞台，對他在影集與音樂上的作品如數家珍。

星際異攻隊（Guardians of the Galaxy）演員龐．克萊蒙提芙（Pom Klementieff）、真人版「航海王」（One Piece）演員雷根（Vincent Regan）與吉奧（Tyrone Keogh）出席專場問答，粉絲熱情參與。現場還安排光劍對決大賽，觀眾圍觀叫陣。

來自漫威（Marvel）和DC Comics的8位漫畫創作者也飛抵會場，並開放作品集審閱環節，讓有志進軍美國漫畫市場的芬蘭創作者，有機會當場接受資深編輯指導。

期間並舉行Cosplay大遊行，參加者聚集，現實與虛擬的界線瞬間消融。光劍與曼達洛鎧甲擦肩而過，來自各個時代、不同文化的角色多重現身，空氣裡瀰漫著強烈的異世界歡樂氣氛。

這場次文化交會的場域裡，最令人動容的往往是參與者身上那份純粹的匠人精神。

「這頂假髮大概做了半年多」，名叫音諾蕊（Inori）的參與者告訴中央社記者說，她Cosplay電玩遊戲「槍彈辯駁」中的角色，一頂僅用紙板和紙張揉捏塑形的誇張黑白假髮，耳環也是她自己做的。這是她第一次參加動漫展。

吉米（Jimi）花了超過一年打造曼達洛人（Mandalorian）套裝，從最初的純紙板骨架，一步步升級到3D列印與EVA泡棉。他說，來到現場最驚喜的是遇到其他同款角色的人，「一看到相同的鎧甲，就忍不住走過去打招呼」。

山姆（Samuel）說，他的服裝在腦海裡計畫了一年，花了幾個月的時間不斷改進。這是他第一次踏進Comic Con，「在這裡遇到有相同興趣的人，真的很好」。

動漫展早已不只是漫畫迷的聚會，電玩產業深度介入，各大遊戲商在現場設置試玩區、發布新作；日韓流行文化也全面滲透，K-pop舞蹈競賽、動漫音樂影片大賽讓現場氛圍更接近一場跨文化的流行嘉年華。

芬蘭 雷根 航海王

延伸閱讀

巴塞爾動漫展創意魔幻大聚集 Coser相聚成就自我

嶺東科大千人動漫 「畫台灣」 畫出台灣新世代

諾貝爾文學獎得主古納：殖民遺緒仍影響當代社會

吳明益、廖鴻基登布拉格國際書展 分享台灣海洋文化

相關新聞

證詞現破綻？Mango創辦人墜崖亡案重啟調查 西班牙警方拘留其子

西班牙警方今天表示，已拘留西班牙服飾品牌Mango已故創辦人安迪克之子，好讓他配合調查其父於2024年12月墜崖身亡一案

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

在台灣也擁有極高知名度的燒肉連鎖品牌「牛角」，目前在日本正面臨嚴峻的關店潮。根據日媒「現代商業」報導，日本燒肉店已連續兩年創下倒閉店數的高峰，其中曾經擁有超過八百家分店的業界王者「牛角」，如今在日本的店面已銳減至約480家。

剛果伊波拉疫情釀百死 1美籍確診…CDC啟動入境管制

剛果民主共和國爆發伊波拉(Ebola)疫情以來，已經導致近120人死亡。聯邦疾病防治中心(CDC)18日說，一名在剛果工作的美國人周末期間病毒檢測陽性，已跟曾有接觸史而曝露於高風險的另外六名美國人一同被送往德國治療。有鑑於伊波拉疫情逐漸嚴重，CDC開始加強公共衛生篩檢及旅客監測，持非美國護照入境的外籍人士如果過去21天期間曾到過烏干達、剛果、南蘇丹，將面臨入境管制。

這也要偷？防波堤40孔蓋遭竊 日本人怒喊嚴懲：退化到開發中國家

據日媒仙台放送報導，宮城縣七濱町菖蒲田海岸發生了離譜的公共設施竊盜案。防波堤上用於檢測堤防沉降的40個不鏽鋼孔蓋不翼而飛，損失高達200萬日圓（約台幣39萬8千元）。縣府於5月11日發現，長約200公尺的區段內，每隔5公尺設置的孔蓋全遭拔除。步道上露出的坑洞不僅破壞景觀，更對行人的安全構成極大的威脅。

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

世界衛生組織(WHO)於17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉(Ebola)疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)，顯示疫情已被視為具有跨境風險的全球衛生威脅。截至16日，兩國官方累計通報393例疑似病例，至少造成120人死亡，其中除了兩例出現在烏干達之外，其餘病例皆在剛果境內。

最早「猛暑日」…日本5月宛如盛夏 300處高溫破30℃

日本各地18日持續出現異常高溫，全天有超過300個觀測點氣溫突破30℃，創下今年最多真夏日地點紀錄，也是有紀錄以來最早出現「猛暑日」的一年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。