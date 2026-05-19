芬蘭極光動漫展異世界同歡 逾萬人Cosplay遊行

芬蘭流行文化盛事之一極光動漫展（Arctic Lights Comic Con）16日至17日在赫爾辛基會展中心登場，匯聚漫畫、影集、K-pop、動漫、電玩與Cosplay（角色扮演）愛好者，逾1萬2000人湧入，盛況空前。

怪奇物語（Stranger Things）大反派男星鮑爾（JamieCampbell Bower）現身問答環節，逾2000名粉絲擠滿主舞台，對他在影集與音樂上的作品如數家珍。

星際異攻隊（Guardians of the Galaxy）演員龐．克萊蒙提芙（Pom Klementieff）、真人版「航海王」（One Piece）演員雷根（Vincent Regan）與吉奧（Tyrone Keogh）出席專場問答，粉絲熱情參與。現場還安排光劍對決大賽，觀眾圍觀叫陣。

來自漫威（Marvel）和DC Comics的8位漫畫創作者也飛抵會場，並開放作品集審閱環節，讓有志進軍美國漫畫市場的芬蘭創作者，有機會當場接受資深編輯指導。

期間並舉行Cosplay大遊行，參加者聚集，現實與虛擬的界線瞬間消融。光劍與曼達洛鎧甲擦肩而過，來自各個時代、不同文化的角色多重現身，空氣裡瀰漫著強烈的異世界歡樂氣氛。

這場次文化交會的場域裡，最令人動容的往往是參與者身上那份純粹的匠人精神。

「這頂假髮大概做了半年多」，名叫音諾蕊（Inori）的參與者告訴中央社記者說，她Cosplay電玩遊戲「槍彈辯駁」中的角色，一頂僅用紙板和紙張揉捏塑形的誇張黑白假髮，耳環也是她自己做的。這是她第一次參加動漫展。

吉米（Jimi）花了超過一年打造曼達洛人（Mandalorian）套裝，從最初的純紙板骨架，一步步升級到3D列印與EVA泡棉。他說，來到現場最驚喜的是遇到其他同款角色的人，「一看到相同的鎧甲，就忍不住走過去打招呼」。

山姆（Samuel）說，他的服裝在腦海裡計畫了一年，花了幾個月的時間不斷改進。這是他第一次踏進Comic Con，「在這裡遇到有相同興趣的人，真的很好」。

動漫展早已不只是漫畫迷的聚會，電玩產業深度介入，各大遊戲商在現場設置試玩區、發布新作；日韓流行文化也全面滲透，K-pop舞蹈競賽、動漫音樂影片大賽讓現場氛圍更接近一場跨文化的流行嘉年華。