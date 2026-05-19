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泰國平交道事故曝系統缺陷 專家：「風險當日常」釀悲劇

中央社／ 曼谷19日專電
泰國曼谷16日發生火車與巴士碰撞事故，工作人員在事故發生地點清理車廂殘骸。中央社
泰國曼谷16日發生火車與巴士碰撞事故，工作人員在事故發生地點清理車廂殘骸。中央社

泰國曼谷火車與巴士碰撞事故持續引發討論，各界正呼籲檢討平交道安全及系統性問題。結構專家阿蒙向中央社指出，此事故並非單一駕駛疏失，而是交通壅塞、老舊安全系統及人們「對風險習以為常」等多重因素所致。

泰國首都曼谷16日發生火車與巴士碰撞事故，造成8死32人傷，事件持續引發外界對鐵路平交道安全的質疑。結構工程師協會主席阿蒙（Amorn Pimanmas）今天接受中央社訪問時表示，這起事故是多種因素所致，包括交通流量超出平交道設計負荷、城市密度過高、鐵路安全系統老舊、交通秩序混亂及人為失誤。

阿蒙解釋，發生事故的平交道每日承載極高的車流量，早已超出設計允許容量，加上曼谷城市密度高、交通嚴重阻塞，使平交道成為高風險區域。

他補充，「泰國鐵路安全系統仍高度依賴人工判斷與手動操作號誌，但對列車駕駛與相關人員的健康、精神狀況與執勤紀律，卻缺乏嚴格的監督機制」。

●事故現場仍有汽車停鐵軌 警方加強取締

談及曼谷平交道常見的違規亂象，阿蒙向中央社表示，「對風險習以為常」已成為嚴重問題。他指出，很多駕駛碰上塞車時常會停在鐵軌上，或是穿越柵欄，「因過去長期未發生事故，許多人逐漸視危險行為如日常」。

中央社記者今天在發生事故的平交道發現，部分車輛在紅燈時仍會停在軌道上，當局已加派警力和督察員指揮交通。

督察員班查敏（Benjamin Wangngen）表示，目前仍然有些車輛會停在鐵軌、阻礙火車通行。他說：「我們會持續加強巡查、取締交通違規，並要求公車依照規定，在指定停止線前停車。」

摩托計程車司機魯泰（Ruthai）坦承，她有時會因塞車而停在平交道上，並說：「因為這樣比較快，可以變換車道或改變路線。」

另一名騎士喬恩（Jorn Kajornsak）也說，過去他曾為貪圖方便停在鐵軌上等紅燈，但「感覺很危險，尤其在雨季時」。

●民眾違規成常態 專家：過度依賴人工藏風險

傍晚行經事故平交道的駕駛塔瑪達（ThammadaDaratha）則表示，他行經平交道時會特別小心，因他曾聽聞類似的平交道事故。他透露，他的朋友就是因為火車事故喪生。他說：「法律規定禁止在平交道上停車，但很多人不守法。」

結構專家阿蒙告訴中央社，民眾往往忽略鐵路系統仍以人工操作為主，列車通行多仰賴人員判斷與號誌控制，但是無論飲酒、吸毒等故意行為，或因壓力、疲勞、準備不足等因素，都可能導致人員判斷錯誤。

他強調：「人們會覺得每天都這樣開，也從沒出事，但這其實是非常危險的心態。」

泰國交通部鐵路運輸局（DRT）局長皮切（PichetKunadhamraks）17日表示，警方的報告顯示，事故的列車司機沙勇蓬（Sayomporn Suankul）的尿檢結果呈陽性，顯示曾吸食毒品。

●社會掀檢討聲浪 專家籲「鐵路立體化」

針對這起事故，泰國社會出現檢討聲浪。反對黨議員巴利（Parit Wacharasindhu）昨天表示，這場平交道悲劇暴露更深層的系統性缺陷，及進行結構性改革的迫切需求。

巴利在網路上發表聲明指出，希望能更深入地思考，「若我們不想讓少數人的不良行為，造成他人的損失，我們能共同努力的一件事，就是設計完善的系統。」

他所指的「不良行為」，是指火車司機與巴士司機的違規與失職。兩人已遭警方依危險駕駛致死罪送辦。

針對後續改善措施，阿蒙則建議政府全面檢討全國超過2600個鐵路平交道的安全標準，特別是都市地區交通流量極高的平交道。

他也呼籲政府評估鐵路立體化，例如建地下道或高架橋，並逐步取消平交道及導入自動列車防護系統，讓系統能自動控制車速與煞車，而非完全依賴人工操作。

對於短期措施，阿蒙表示，應加強交通執法，避免車輛停留在鐵軌上，同時要求警方與鐵路單位共同管理交通，而國鐵也應更嚴格監督列車駕駛的身心狀況，並重新檢視鐵路號誌系統，提升道路與鐵路號誌系統間的整合效率。

曼谷 泰國

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