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證詞現破綻？Mango創辦人墜崖亡案重啟調查 西班牙警方拘留其子

中央社／ 巴塞隆納/馬德里19日綜合外電報導
西班牙警方拘留西班牙服飾品牌Mango已故創辦人安迪克之子，好讓他配合調查其父於2024年12月墜崖身亡一案。法新社
西班牙警方拘留西班牙服飾品牌Mango已故創辦人安迪克之子，好讓他配合調查其父於2024年12月墜崖身亡一案。法新社

西班牙警方今天表示，已拘留西班牙服飾品牌Mango已故創辦人安迪克之子，好讓他配合調查其父於2024年12月墜崖身亡一案。

路透社報導，安迪克（Isak Andic）與家人在地中海沿岸城市巴塞隆納附近健行時，從懸崖墜落逾100公尺喪命。本案起初被視為意外，但加泰隆尼亞（Catalonia）警方後來指出，改朝可能涉及謀殺的方向進行調查。

法新社報導，在查無犯罪證據後，一名法官於去年1月裁定結案。

然而，加泰隆尼亞警方、檢方與法院於去年10月重啟調查，原因是安迪克的兒子強納森．安迪克（Jonathan Andic）的證詞不一致。

安迪克家族發言人證實，強納森正接受調查人員詢問，但發言人拒絕透露細節。

警方發言人說，預計強納森很快就會被移送至調查法院，在法官面前作證；此外，相關調查仍屬保密階段。

安迪克在土耳其伊斯坦堡出生，1960年代移居西班牙東北部加泰隆尼亞地區，並於1984年創立Mango，將其打造為可與Zara競爭的全球品牌。

根據「富比世雜誌」（Forbes Magazine），安迪克過世時在Mango擔任非執行董事長，身價約45億美元。

Mango總部位於巴塞隆納但未上市，公司去年營收達38億歐元。強納森先前曾參與Mango零售業務，目前為董事會副主席。

Mango方面拒絕針對此案進展發表評論。

西班牙 加泰隆尼亞 巴塞隆納 地中海

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