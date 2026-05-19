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穆斯林旅遊業者愛台灣 人情味與在地文化成觀光魅力

中央社／ 吉隆坡19日專電

清真（Halal）認證不只是「無豬肉、無酒精」，更涵蓋食品來源、製程、衛生與宗教規範等面向。穆斯林旅遊業者認為，台灣近年持續提升穆斯林友善環境，人情味與在地文化魅力成為吸引赴台旅遊的最大魅力。

馬來西亞逾3400萬人口中，多數是穆斯林族群，也是台灣新南向重要客源市場之一。交通部觀光署除華人市場外，也特別針對穆斯林族群推廣友善旅遊環境，盼吸引更多年輕穆斯林旅客赴台觀光。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處副代表卜正珉今天在吉隆坡台灣觀光推廣會表示，觀光署今年首度舉辦穆斯林專場活動。由於馬來西亞以穆斯林族群為主，清真相關市場深具發展潛力；隨著台灣近年持續推動穆斯林友善設施與清真認證，未來赴台穆斯林旅遊市場值得期待，也有助增進台馬民間交流與相互理解。

交通部觀光署國際組組長鄭智鴻指出，台灣近年持續優化穆斯林友善旅遊環境，目前已建置完善的清真認證餐飲及友善設施，並於2025年榮獲萬事達卡「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第4名，顯示國際對台灣旅遊環境的高度肯定。

與會的穆斯林旅遊業者愛莎（Aisyah）接受中央社記者訪問說，台灣近年積極推動穆斯林友善環境，但整體社會對清真文化的理解仍有提升空間。她認為，不論是企業、餐飲業者或一般民眾，都可以進一步了解穆斯林飲食與文化需求，讓穆斯林旅客在台灣生活與旅遊時更加便利。

她表示，清真飲食無法簡化為「沒有豬肉」、「沒有豬油」或「沒有酒精」，背後還涉及食材來源、製作流程與宗教規範等層面。若台灣能持續提升穆斯林友善意識，也能讓更多人了解如何與穆斯林朋友相處、用餐與交流。

旅遊業者莎菲卡（Syafika）談到對台灣印象說，對穆斯林旅客而言，台灣已是相當便利且友善的旅遊地點，並提供不少穆斯林友善設施與服務，讓穆斯林在飲食、住宿與旅遊安排上，都能更加安心自在。

她認為，台灣擁有美麗風景、多元美食與濃厚人情味，對穆斯林而言具有相當吸引力。尤其，台灣民眾普遍熱情友善，樂於向外國旅客分享在地文化與特色，也帶給穆斯林舒適且多元的旅遊體驗。

另外，旅遊業者伊曼（Iman）表示，希望未來能有更多馬來西亞旅客前往台灣，深入體驗台灣在地文化與生活。

他認為，除了觀光景點外，台灣也有許多當地人才會參與的特色活動，若台灣觀光署能進一步推廣，有助讓馬來西亞旅客更貼近台灣的日常生活，感受在地旅遊體驗。

穆斯林 吉隆坡 觀光署

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