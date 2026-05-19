處方藥成派對濫用藥品 柏林青少年利瑞卡中毒案增

德國出現青少年濫用處方藥「普瑞巴林」（Pregabalin，中文常譯利瑞卡）現象，特別在派對文化興盛的柏林，錯誤服用導致中毒者日益增加。專家提醒，若將普瑞巴林混合酒精與其他派對藥物使用有致命危險，應加強關注濫用問題。

柏林夏里特醫院（Charité）毒物中心近日公布統計數據，當地青少年因濫用普瑞巴林導致中毒的案例，從2022年的49件增加至2025年的212件；若包含所有年齡層，中毒案例則從472件增至894件。

普瑞巴林濫用現象引發德媒關注，根據柏林日報（BZ）與柏林布蘭登堡廣播公司（rbb）報導，普瑞巴林原本是治療神經疼痛、癲癇與焦慮症的處方藥，也常用於毒癮戒斷治療。

由於具有鎮靜、放鬆與抗焦慮效果，部分使用者會出現愉悅感與暈眩感，因此近年逐漸被部分年輕人當作娛樂性藥物使用。

夏里特醫院毒物中心指出，多數中毒送醫案例中，患者除普瑞巴林外，通常同時服用其他派對藥物與酒精飲料。

柏林成癮預防機構專家佩斯托特尼克（MarcPestotnik）受訪時表示，藥物濫用現象部分受到美國饒舌文化影響，包括「贊安諾」（Xanax）與「替利定」（Tilidin）等藥物，近年經常在歌詞中被美化，進而影響年輕人對處方藥的認知。

柏林毒品治療中心指出，許多年輕人會在派對中隨意將藥物與酒精混合使用，但缺乏對劑量與藥物交互作用的認識。例如普瑞巴林若與酒精、鎮靜劑或鴉片類止痛藥物併用，會相互增強效果，可能導致呼吸抑制、循環衰竭、昏迷，甚至死亡。

柏林日報調查，儘管普瑞巴林在德國屬於處方藥，但目前已大量流入黑市。除了街頭交易與非法網購平台，Telegram群組也成為藥物流通管道之一。

此外，一名柏林家庭醫師告訴柏林布蘭登堡廣播公司，當前已出現部分患者會短時間內前往多家診所重複取得普瑞巴林處方籤現象。

針對普瑞巴林中毒案例大幅增加現象，成癮預防中心呼籲，應提升青少年對藥物濫用危險性的認識，避免誤以為「像藥物的東西」就比毒品安全。