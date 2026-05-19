聽新聞
0:00 / 0:00
埃及繁忙交通樞紐爆槍響釀8死5傷 凶嫌與警方交火遭擊斃
埃及當局表示，一名槍手昨天在南部艾斯尤特省（Assiut）犯下槍擊案，造成8人死亡、5人受傷，隨後被安全部隊擊斃。
法新社報導，根據埃及內政部的說法，這起槍擊案發生在阿巴努布（Abanoub）地區，犯嫌從車子上朝一處熱鬧的交通樞紐開槍。
當局表示，初步調查發現，攻擊者曾在首都開羅的精神病院接受治療，但當局未說明行凶動機。
槍擊傳出後，安全部隊立即趕往現場，但犯嫌逃往附近農地，警方循線追蹤並包圍該區域。
內政部表示，當犯嫌發現安全部隊逼近時，雙方爆發槍戰，犯嫌於過程中被擊斃。
社群媒體上流傳的影片顯示，救護車抵達現場時，有大量群眾聚集。其中一段畫面可以看到據信是凶嫌的男子身穿傳統埃及長袍、手持步槍，站在一輛休旅車旁。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。