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埃及繁忙交通樞紐爆槍響釀8死5傷 凶嫌與警方交火遭擊斃

中央社／ 開羅19日綜合外電報導

埃及當局表示，一名槍手昨天在南部艾斯尤特省（Assiut）犯下槍擊案，造成8人死亡、5人受傷，隨後被安全部隊擊斃。

法新社報導，根據埃及內政部的說法，這起槍擊案發生在阿巴努布（Abanoub）地區，犯嫌從車子上朝一處熱鬧的交通樞紐開槍。

當局表示，初步調查發現，攻擊者曾在首都開羅的精神病院接受治療，但當局未說明行凶動機。

槍擊傳出後，安全部隊立即趕往現場，但犯嫌逃往附近農地，警方循線追蹤並包圍該區域。

內政部表示，當犯嫌發現安全部隊逼近時，雙方爆發槍戰，犯嫌於過程中被擊斃。

社群媒體上流傳的影片顯示，救護車抵達現場時，有大量群眾聚集。其中一段畫面可以看到據信是凶嫌的男子身穿傳統埃及長袍、手持步槍，站在一輛休旅車旁。

埃及 槍擊

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