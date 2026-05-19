世博陸製電動巴士問題頻傳 大阪地鐵全面停駛、上百輛封存

日本大阪地鐵公司前幾年購買190輛中國製造商生產的電動巴士，但是事故與問題頻傳，使大阪地鐵決定停用這批車輛。部分巴士是大阪世博期間的交通工具，昨天起被運出保管處。

「朝日新聞」報導，大阪地鐵在2022到2024年度購買由日本一間經銷商委託中國製造商生產的電動巴士，其中150輛在去年世界博覽會（大阪關西世博）期間於會場及其周邊運行，另外40輛則被用於大阪市內的叫車服務。

上述日本經銷商為EV Motors Japan（簡稱EVMJ），總部位在北九州市。

不過，由於事故與問題頻傳，日本政府國土交通省（相當於交通部）去年10月曾派員前往EVMJ了解狀況，EVMJ也召回其中85輛電動巴士。大阪地鐵指出，其中35輛為去年世博會會場所用。

大阪地鐵今年稍早檢查車輛後又發現問題，並決定停用這批電動巴士，同時放棄使用這些巴士當公車，以及拿這些車輛實施自動駕駛試驗。

而大阪地鐵去年12月起就把這些電動巴士安置在大阪市城東區的用地內，數量超過100輛，而停放這些車輛的用地還被日本網友形容為「墓地」。

昨天被運出的2輛小型電動巴士，曾用於世博會會場。

每日放送（MBS）報導，大阪地鐵昨天起開始把上述這批中國製電動車，從保管處運到大阪府外，並打算在6月底之前運走所有電動巴士，但目前尚不清楚會被運到何處。

大阪地鐵先前使用中央與大阪府地方的補助，耗資約75億日圓採購這些電動巴士，原定在世博會結束後當作一般公車使用，不過相繼發生故障，如剎車失靈等問題，使大阪地鐵最終以難以確保安全性為由，放棄這項計畫。

大阪地鐵計劃要求這間經銷商退還採購款項，不過經銷商（EVMJ）上月宣布，當月已經啟動民事再生程序，據稱負債總額達57億日圓。