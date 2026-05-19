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柏林展出台灣街頭民主影像 前東德外長讚許轉型正義

中央社／ 柏林19日專電
柏林民眾參觀「民主回聲」攝影展，觀看台灣民主運動相關歷史影像。照片中央作品為已故新聞攝影記者潘小俠拍攝的白色恐怖受難者楊碧川重返綠島監獄影像。中央社
柏林民眾參觀「民主回聲」攝影展，觀看台灣民主運動相關歷史影像。照片中央作品為已故新聞攝影記者潘小俠拍攝的白色恐怖受難者楊碧川重返綠島監獄影像。中央社

柏林展出台灣街頭運動新聞影像，前東德外交部長梅柯爾到訪參觀，他讚許台灣民主與轉型正義工作，指出「記憶文化」重要性，認為民主社會若想真正理解自由價值，就必須清楚認識自己的過去。

柏林「民主回聲」（Taiwan Echoes of Democracy）攝影展近日展出台灣新聞攝影記者謝三泰、潘小俠、許柏鑫、黃子明17件作品，透過攝影鏡頭，回顧台灣街頭運動與民主化歷程的重要歷史現場。

展覽內容取材自紀錄片「民主之眼」，導演鍾宜杰在片中訪問多位親歷台灣民主化進程的資深攝影記者，講述包括黨外運動、520農運、反五輕抗爭等解嚴前後，台灣街頭運動狂飆年代的真實記錄。

17件展出作品中，策展人葉子瑞特別推薦已故攝影師潘小俠拍攝的鄭南榕照片，以及1989年5月19日詹益樺在鄭南榕出殯遊行時自焚抗議的歷史影像。

葉子瑞表示，希望透過這些影像，讓德台兩地觀眾理解，台灣民主並非理所當然，而是經歷長期社會運動與抗爭才逐步走到今天。

而在德國，如何透過影像、檔案、教育與公共討論保存威權歷史記憶，也正是「記憶文化」（Erinnerungskultur）的核心精神。

這種二戰後逐漸形成的公共意識，強調持續反思納粹與東德獨裁歷史，避免社會遺忘極權統治曾帶來的傷害，讓不同世代持續思考自由與民主的重要性。

展覽期間，主辦方特別邀請東德民主運動人士、前東德外交部長梅柯爾（Markus Meckel）座談，介紹德國如何面對威權與獨裁歷史。

1989年柏林圍牆倒塌前夕，梅柯爾與其他異議人士共同創立東德社民黨（SDP），1990年出任東德最後一任外交部長，並參與德國統一談判。兩德統一後，他長期投入情治機構監控的史塔西檔案公開、東德獨裁研究與民主教育工作。

梅柯爾接受中央社訪問表示，一個社會若想真正理解自由與民主價值，就必須認識自己的過去。

「很多在自由社會長大的年輕人，其實很難真正意識到自由的重要性，因為他們認為這一切理所當然。」梅柯爾說，即使在今天，全世界仍有許多人缺乏這些自由，歷史反思的意義在於讓社會理解，每一個願意為自由與民主挺身而出的人都十分關鍵。

他指出，德國其實也不是在二戰結束後立刻完成對納粹歷史的反省。戰後很長一段時間，許多舊體制人士仍存在於西德司法與政府部門，社會也不願真正面對納粹罪責。

「歷史反思永遠不可能真正結束。」梅柯爾表示，民主化並不代表社會能立刻與威權體制切割，因此兩德統一後，德國仍持續推動公開納粹與東德檔案。

談到藝術與攝影在記憶文化中的角色時，梅柯爾認為，藝術、文學與影像紀錄之所以珍貴，是因為它們能觸及人的情感，讓歷史不只是停留在制度與抽象概念，而是真正進入人的感受與記憶之中。

曾於3年前訪問台灣的梅柯爾也觀察到，台灣近年對威權歷史的反思與轉型正義工作雖然充滿挑戰，但社會正持續往前推進。

他指出，部分政黨與社會群體本身與過去威權體制有關，因此對歷史梳理較為保守與猶豫，但最重要的是，人們願意看見過去受害者的痛苦，並相信「這種事情不能再發生」。

展覽與座談選在過去東西德交界，對不少德國民眾而言，來自台灣街頭的民主影像，也讓他們重新想起東德時期對自由的渴望；而對梅柯爾等致力保存「記憶文化」的人權工作者而言，保存歷史不只是回顧過去，更是讓不同世代理解民主從何而來，以及自由為何值得持續守護。

德國 柏林

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