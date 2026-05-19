柏林展出台灣街頭民主影像 前東德外長讚許轉型正義

柏林展出台灣街頭運動新聞影像，前東德外交部長梅柯爾到訪參觀，他讚許台灣民主與轉型正義工作，指出「記憶文化」重要性，認為民主社會若想真正理解自由價值，就必須清楚認識自己的過去。

柏林「民主回聲」（Taiwan Echoes of Democracy）攝影展近日展出台灣新聞攝影記者謝三泰、潘小俠、許柏鑫、黃子明17件作品，透過攝影鏡頭，回顧台灣街頭運動與民主化歷程的重要歷史現場。

展覽內容取材自紀錄片「民主之眼」，導演鍾宜杰在片中訪問多位親歷台灣民主化進程的資深攝影記者，講述包括黨外運動、520農運、反五輕抗爭等解嚴前後，台灣街頭運動狂飆年代的真實記錄。

17件展出作品中，策展人葉子瑞特別推薦已故攝影師潘小俠拍攝的鄭南榕照片，以及1989年5月19日詹益樺在鄭南榕出殯遊行時自焚抗議的歷史影像。

葉子瑞表示，希望透過這些影像，讓德台兩地觀眾理解，台灣民主並非理所當然，而是經歷長期社會運動與抗爭才逐步走到今天。

而在德國，如何透過影像、檔案、教育與公共討論保存威權歷史記憶，也正是「記憶文化」（Erinnerungskultur）的核心精神。

這種二戰後逐漸形成的公共意識，強調持續反思納粹與東德獨裁歷史，避免社會遺忘極權統治曾帶來的傷害，讓不同世代持續思考自由與民主的重要性。

展覽期間，主辦方特別邀請東德民主運動人士、前東德外交部長梅柯爾（Markus Meckel）座談，介紹德國如何面對威權與獨裁歷史。

1989年柏林圍牆倒塌前夕，梅柯爾與其他異議人士共同創立東德社民黨（SDP），1990年出任東德最後一任外交部長，並參與德國統一談判。兩德統一後，他長期投入情治機構監控的史塔西檔案公開、東德獨裁研究與民主教育工作。

梅柯爾接受中央社訪問表示，一個社會若想真正理解自由與民主價值，就必須認識自己的過去。

「很多在自由社會長大的年輕人，其實很難真正意識到自由的重要性，因為他們認為這一切理所當然。」梅柯爾說，即使在今天，全世界仍有許多人缺乏這些自由，歷史反思的意義在於讓社會理解，每一個願意為自由與民主挺身而出的人都十分關鍵。

他指出，德國其實也不是在二戰結束後立刻完成對納粹歷史的反省。戰後很長一段時間，許多舊體制人士仍存在於西德司法與政府部門，社會也不願真正面對納粹罪責。

「歷史反思永遠不可能真正結束。」梅柯爾表示，民主化並不代表社會能立刻與威權體制切割，因此兩德統一後，德國仍持續推動公開納粹與東德檔案。

談到藝術與攝影在記憶文化中的角色時，梅柯爾認為，藝術、文學與影像紀錄之所以珍貴，是因為它們能觸及人的情感，讓歷史不只是停留在制度與抽象概念，而是真正進入人的感受與記憶之中。

曾於3年前訪問台灣的梅柯爾也觀察到，台灣近年對威權歷史的反思與轉型正義工作雖然充滿挑戰，但社會正持續往前推進。

他指出，部分政黨與社會群體本身與過去威權體制有關，因此對歷史梳理較為保守與猶豫，但最重要的是，人們願意看見過去受害者的痛苦，並相信「這種事情不能再發生」。

展覽與座談選在過去東西德交界，對不少德國民眾而言，來自台灣街頭的民主影像，也讓他們重新想起東德時期對自由的渴望；而對梅柯爾等致力保存「記憶文化」的人權工作者而言，保存歷史不只是回顧過去，更是讓不同世代理解民主從何而來，以及自由為何值得持續守護。