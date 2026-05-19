紐西蘭將推公部門「瘦身計畫」 大砍14%人員撙節開支

紐西蘭政府宣布將在2029年中之前裁減近9000名公務員、相當於公部門14%的職位，以削減政府支出。財政部長威里斯（Nicola Willis）表示，此舉預計可省下24億紐元。

美聯社報導，威里斯表示，政府還將針對多數公部門實施連續3年的預算縮減，「大幅減少」機構數量，並要求各單位加速導入人工智慧（AI）技術。她在紐國最大城市奧克蘭（Auckland）對工商界表示，這項緊縮措施在此期間預計可為政府省下24億紐西蘭元（約新台幣445億元）。

根據威里斯的說法，目前的公部門規模「不僅難以維持，也不符合國際趨勢」。當局計劃將公務員人數從2025年12月的水準減少8700人，降至5萬5000人。在擁有530萬人口的紐國，這將使公務員人數占比從1.2%降至1%。軍人、教師與醫師等職務則不在裁員範圍內。

政府瘦身行動不會立即展開，威里斯也未詳述裁員的標準。這個2023年上台、政策傾向中間偏右的政府，在當年選戰中就主打縮編公部門，如今將在11月7日面臨新一輪大選。

由於紐國經濟成長停滯，總理盧克森（ChristopherLuxon）希望在大選前展現復甦成效，因此祭出一系列削減公部門的承諾。盧克森今天表示，更有效率的公部門「令人振奮」，他也強調，「公部門不是創造工作機會的機構」。

不過，在野黨與工會強烈批評裁員計畫。前總理兼工黨（Labour Party）領袖希金斯（Chris Hipkins）警告，大幅裁員將削弱第一線公共服務；代表數以千計公務員的工會也批評此舉是「蓄意破壞」。