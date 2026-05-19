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「不要推我！」陸女玩到沒錢回國硬闖吉隆坡機場 尖叫躺地被4警抬走

香港01／ 撰文：朱加樟
一名中國女遊客在吉隆坡國際機場大鬧而遭執法人員抬走。（影片截圖）
一名中國女遊客在吉隆坡國際機場大鬧而遭執法人員抬走。（影片截圖）

近日網傳一段影片，顯示一名女子在吉隆坡國際機場大鬧而遭執法人員抬走，引發熱議。馬來西亞媒體星洲網報道，機場警方證實這名女子來自中國，她因沒有回程機票卻硬闖自動通關閘門而被捕。

報導指，網傳影片顯示，機場警員本來要帶走該名女子，但她情緒激動拒絕配合，不斷尖叫及扭動，更高喊「不要」及「不要推我」，還一度躺在地上，結果遭4名警員抬走。

吉隆坡國際機場警方回應稱，事件發生於16日（上周六）下午，地點在第一航站的離境區。調查顯示，涉事中國女子於上個月30日入境馬來西亞後與友人旅遊，但她卻沒錢購買回國機票，因此企圖硬闖自動通關閘門。

警方稱，女子結果被安檢人員攔下檢查，她過程中表現激動，最終遭警員拘捕。警方已將涉案女子帶往法庭申請延扣助查。

警方又指，會援引相關法律進一步調查，一旦罪名成立，可處以1,000令吉（約2000港元）罰款或最高兩年監禁，或兩者併罰。

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文章授權轉載自《香港01》

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