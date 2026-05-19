聽新聞
0:00 / 0:00
「不要推我！」陸女玩到沒錢回國硬闖吉隆坡機場 尖叫躺地被4警抬走
近日網傳一段影片，顯示一名女子在吉隆坡國際機場大鬧而遭執法人員抬走，引發熱議。馬來西亞媒體星洲網報道，機場警方證實這名女子來自中國，她因沒有回程機票卻硬闖自動通關閘門而被捕。
報導指，網傳影片顯示，機場警員本來要帶走該名女子，但她情緒激動拒絕配合，不斷尖叫及扭動，更高喊「不要」及「不要推我」，還一度躺在地上，結果遭4名警員抬走。
吉隆坡國際機場警方回應稱，事件發生於16日（上周六）下午，地點在第一航站的離境區。調查顯示，涉事中國女子於上個月30日入境馬來西亞後與友人旅遊，但她卻沒錢購買回國機票，因此企圖硬闖自動通關閘門。
警方稱，女子結果被安檢人員攔下檢查，她過程中表現激動，最終遭警員拘捕。警方已將涉案女子帶往法庭申請延扣助查。
警方又指，會援引相關法律進一步調查，一旦罪名成立，可處以1,000令吉（約2000港元）罰款或最高兩年監禁，或兩者併罰。
延伸閱讀：
4名泰國警長夥同平民涉持槍綁架5中國人：帶回住所上手銬勒索39萬
2中國遊客旅費耗盡 持槍打劫泰國金舖CCTV全錄下 潛逃8小時落網
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。