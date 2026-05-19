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阿根廷科學家設陷阱 追蹤郵輪漢他病毒疫情來源

中央社／ 阿根廷烏斯華雅19日綜合外電報導
科學家今天設下首批陷阱，以捕捉可能攜帶病毒的囓齒類動物。 法新社
科學家今天設下首批陷阱，以捕捉可能攜帶病毒的囓齒類動物。 法新社

法新社報導，為確定阿根廷南部城市烏斯華雅（Ushuaia）是否存在漢他病毒，科學家今天設下首批陷阱，以捕捉可能攜帶病毒的囓齒類動物。

航程中爆發漢他病毒疫情、導致3人死亡並引發全球公衛恐慌的洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪正是於4月1日自這座位於阿根廷最南端的城市啟航。

來自首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的生物學家昨起在火地島（Tierra del Fuego）的多個地點布設陷阱，以分析捕獲的囓齒動物是否攜帶「安地斯病毒株」（Andes strain）。這是目前已知唯一會在人與人之間傳播的漢他病毒株。

夜幕降臨之際，生物學家和國家公園工作人員戴著口罩和手套，在烏斯華雅郊外步道上設置數十個小型金屬籠，還有一些籠子被放置在距離烏斯華雅15公里的火地島國家公園內。

據當地醫界消息人士，該團隊共設置多達150個陷阱。

火地島省官員堅稱，自30年前當局要求強制通報漢他病毒以來，當地從未出現感染案例。這與北部省份，如黑河省（Rio Negro）和丘布特省（Chubut）的情況截然不同。

當地科學家相信，洪迪亞斯號上的病例更可能源自其他地區。郵輪上死於漢他病毒的荷蘭籍夫婦曾在阿根廷境內進行為期4個月的深度旅遊，期間還曾前往智利和烏拉圭。

阿根廷 疫情 郵輪 漢他病毒

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