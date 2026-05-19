剛果伊波拉疫情釀百死 1美籍確診…CDC啟動入境管制

剛果民主共和國爆發伊波拉(Ebola)疫情以來，已經導致近120人死亡。聯邦疾病防治中心(CDC)18日說，一名在剛果工作的美國人周末期間病毒檢測陽性，已跟曾有接觸史而曝露於高風險的另外六名美國人一同被送往德國治療。有鑑於伊波拉疫情逐漸嚴重，CDC開始加強公共衛生篩檢及旅客監測，持非美國護照入境的外籍人士如果過去21天期間曾到過烏干達、剛果、南蘇丹，將面臨入境管制。

CDC伊波拉事件因應小組負責人皮萊(Satish Pillai)指出，對於一般民眾來說，美國出現伊波拉疫情的風險仍然較低，前往疫情地區的遊客則應該避免與患者接觸，一旦出現症狀要立即通報，並遵守衛生主管機關發布的旅遊指南。

為了降低伊波拉疾病進入美國的風險，CDC代理局長巴塔查雅(Jay Bhattacharya)根據美國法典第42卷(Title 42)規定簽署旅遊篩檢(travel screenings)命令，禁止來自上述國家持非美國護照的遊客入境，禁令期限最長30天。

華盛頓郵報導，美國醫師經檢測發現本迪布焦(Bundibugyo)伊波拉病毒株呈現陽性。

非營利宣教組織Serge證實，美國醫師史塔福(Peter Stafford)在剛果當地一所醫院治療病患之後出現症狀，包括史塔福妻子在內的另外三名員工也在相同醫院工作但無症狀。

截至18日為止，剛果伊圖里省(Ituri)、北基伍省(North Kivu)累計已有300多個疑似案例及118人死亡。烏干達有一起死亡案例、一個疑似病例。

世界衛生組織(WHO)17日宣布剛果伊波拉疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，派遣一支專家小組前往當地。

剛果官方表示，第一個伊波拉病毒死亡案例4月24日在伊圖里省首府布尼亞(Bunia)死亡。衛生專家與救災人員則說，本迪布焦病毒株在沒有被察覺之情傳播數周。

美國今年退出WHO，但CDC官員說，一直與國際夥伴與受到疫情影響國家的衛生當局保持聯繫。

本迪布焦病毒株沒有疫苗，只能靠各種支持療法(supportive care)照顧病患，致死率為25%至50%之間。

CDC表示，這波疫情期間，患者出現典型的伊波拉感染症狀，包括發燒、頭疼、嘔吐、嚴重虛弱、腹疼、流鼻血、吐血。症狀可能在接觸後的2至21天開始出現，出現症況的平均時間為8天到10天。

非洲國家剛果爆發伊波拉病毒傳染，已逾百人死亡，各鄰國都加強邊境檢疫。圖為剛果與盧安達的邊境。（路透）