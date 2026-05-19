打哈欠會有傳染性 最早始於胎兒階段

懷孕胎兒也會打哈欠！義大利人類行為研究指出，當孕婦觀看影片而打哈欠時，其腹中胎兒也會出現相同反應，顯示打哈欠傳染性在出生前早已存在。專家認為，這種同步現象來自母體呼吸動作引發的刺激或激素變化，顯示母嬰在子宮內所建立的生理行為聯繫。

母嬰同步打哈欠

《ScienceAlert》報導，帕爾馬大學研究團隊透過4D超音波觀察晚期孕婦的胎兒影像，並發現當母親受到影片誘導而打哈欠時，腹中的胎兒也會出現同步反應。事實上，胎兒早在發育第11週就會自發性打哈欠，但這項發現證實母體與胎兒之間存在生理上的同步行為。

數據顯示，打哈欠較多的母親，胎兒也較常打哈欠，母體與胎兒的打哈欠頻率存在強烈的正相關。科學家推測，這種子宮內傳染機制並非單純的視覺模仿，而是反映母嬰之間深層的生理聯繫，尤其打哈欠的連鎖反應可能在出生前就已經存在。

打哈欠連鎖反應

《地球報》報導，雖然胎兒無法看見或聽見外界，但科學家推測打哈欠的連鎖反應，可能是透過子宮壁的機械振動，或是血液中的荷爾蒙變化來傳遞訊息。由此可見，人體情感與生理連結在出生前就已建立，尤其胎兒並非一個封閉的系統，而是會即時回應母親的身體狀態。

儘管樣本規模有限，這項研究仍為人類社交行為的起源與大腦調節功能提供全新的視角，也讓醫療人員能更全面地評估胎兒的行為模式。

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