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坦承「興奮感蓋過良知！」日狼師偷拍女童裙底 手機被搜出更變態影片

香港01／ 撰文：賈桂琳
日本一名狼師涉偷拍女童遭逮捕，警方在他的手機中發現不雅影片。圖／AI生成
日本一名狼師涉偷拍女童遭逮捕，警方在他的手機中發現不雅影片。圖／AI生成

教師理應保護學生，但日本卻出現變態教師！當地東京都1名公立小學男教師，早前因涉嫌偷拍小學3年級女童裙底被捕，警方近日再於其私人手機中發現更多涉案證據，包括將下體貼靠在教室內對女童的水壺飲水口作出不雅動作。該教師因涉嫌對同1名女童做出不雅行為、損毀物品，被警方再度逮捕。

涉案教師承認犯案，更表示雖有罪惡感，「但興奮的感覺蓋過了良知」，又自爆曾對其他學生的體育服和水壺等物品，做過同類型的不雅行為。案件引發日本社會對校園師德及兒童安全的高度關注。

趁教室無人 向女學生水壺留不雅痕跡

涉案男師為39歲的若松晃司郎，任職於東京都內公立小學教師。據東京警視廳公布的案情顯示，去年10月的1個周日，疑犯趁學校教室空無一人，針對當時就讀3年級、年僅9歲的女學生財物作出不當行為。該女學生當天將水壺遺漏在教室，若松竟將下體貼靠在水壺飲水口作出不雅動作，導致水壺受污損無法使用，警視廳隨後以「器物損毀」罪名對其追加逮捕。

手機藏「水壺不雅片」揭發新罪證

這宗駭人聽聞的案中案，源於警方若松的另1次執法。事緣若松在上個月因涉嫌將手機伸進同1名女學生裙內偷拍，遭警方逮捕並起訴。警方在檢查涉案手機時，意外發現這段涉及水壺的不雅影片，才揭發他涉及更變態的罪行。

被告承認犯案：興奮感覺蓋過了良知

面對警方訊問，若松晃司郎對2項犯罪事實均予以承認，他供稱：「當時雖然有罪惡感，但興奮的感覺蓋過了良知。」同時坦言攜帶私人手機前往學校，就是專門用於偷拍兒童的。更令人震驚的是，若松進一步供述，除本案受害女童外，此前也曾對其他學生的體育服、水壺等物品，實施過同類型的不雅行為。

目前，警方正針對案件展開深入調查，核實是否有更多學生受害。此類校園教師侵害兒童案件在日本接連發生，此案在日本社會引發極大公憤，家長紛紛要求加強校園安全監管，強化教師資格審查與師德教育，切實保障未成年學生的人身安全。

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文章授權轉載自《香港01》

偷拍 日本

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