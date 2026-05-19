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「明明有開冷氣」仍送醫！ 日本醫生揭長者居家中暑真相

香港01／ 撰文：賈桂琳
專家分析多件室內中暑的個案，其中有長者雖開了冷氣，但卻未關窗，讓冷氣無法發揮降溫功用，又因生理退化感知不敏銳，造成在家中出現「無感中暑」。圖／AI生成
專家分析多件室內中暑的個案，其中有長者雖開了冷氣，但卻未關窗，讓冷氣無法發揮降溫功用，又因生理退化感知不敏銳，造成在家中出現「無感中暑」。圖／AI生成

日本悄然迎來初夏中暑急救高峰期！當地醫療數據顯示，5月起中暑送院個案持續增加，顛覆傳統觀念的是，高達52.1%的個案均發生於住宅室內，日本急救醫學會數據更警告，中暑死亡個案中高達8成是65歲或以上長者，室內高危環境已成為長者致命的「居家隱形殺手」。

專家分折了眾多室內中暑的個案，其中有長者雖然開了冷氣，但卻同時開了窗戶，冷氣機頓失降溫功用，而不少長者因生理退化，在開啟冷氣的家中出現「無感中暑」，直到親友到訪才發現其已失去意識。

開冷氣同時窗戶全開 3大室內高危中暑場景頻現

橫濱勞災病院急救醫生中森知毅指出，今年初夏出現多宗匪夷所思的居家中暑重症個案，當中有救護人員到場時發現，戶主家中冷氣開啟，而且正常運作，但屋內窗戶全部大開，導致室外潮濕悶熱的空氣不斷湧入，冷氣機無法降溫；而長者身穿長袖長褲，在不知情的情況下在屋內中暑暈倒。

其他常見的高危情景還包括：冷氣開啟但長者蓋著厚棉被休憩、家中明明裝有冷氣卻全程沒有開啟。中森知毅表示，當地急救中心接收的中暑患者中，絕大多數都是居家中暑的長者，往往是獨自在家出事後，直至家人回家或親友到訪時才被發現，錯失了黃金急救及降溫時機。

月提早爆發中暑潮 專家拆解3大關鍵成因

日本急救醫學會長期監測的「Heatstroke STUDY」數據顯示，每年5月黃金週過後，中暑個案就會開始上升，當地需要住院治療的嚴重中暑個案維持千宗規模。專家拆解初夏居家中暑背後有3大生理及生活因素：

1.身體未能適應氣溫急升：5至6月氣溫快速回升，人體尚未調節出汗量與血液循環機制，散熱能力不足，體熱容易囤積體內。

2.濕度同步飆升：初夏空氣濕度急增，汗水難以蒸發，人體無法透過排汗自然降溫，即使氣溫不算極高，依然極易中暑。

3.大眾使用冷氣的猶豫心態：初夏日夜溫差大，早晚偏涼，不少長者及家庭認為「未夠熱、未需要開冷氣」，刻意忍耐不開機，令室內溫度默默攀升，身體不知不覺逼近中暑極限。

日本總務省消防廳統計數據更揭露關鍵危機：全國中暑急救送院個案中，52.1%發生於住宅室內。當中重症個案約7成為長者，而每年中暑死亡個案中，高達8成是65歲或以上人士，可見居家避暑漏洞，是長者中暑致命的核心原因。

感官退化疊加「省電迷思」 長者中暑易迅速惡化

中森醫師解釋，長者隨年紀增長，對炎熱的感知能力大幅下降，難以察覺室內悶熱異常，自然不會主動降溫。醫師以自己90多歲父母為例，盛夏潮濕悶熱的天氣下，長者依然習慣穿厚身長袖衣物，可見其對高溫的敏感度已明顯退化。

此外，現今高齡群體成長年代，冷氣被視為耗電的奢侈品，「開冷氣很奢侈、要省電」的觀念根深蒂固。因此即便感到輕微不適，仍會選擇忍耐，不願開啟冷氣。不僅如此，長者對中暑初期症狀欠缺警覺，面對頭暈、乏力、發熱等輕微症狀，多會誤以為休息即可康復，拖延處理，最終演變為重度中暑、昏迷送院。由於長者體內水分儲存量少、出汗散熱功能衰退，一旦中暑，惡化速度及重症率均極高。

打破省電誤區！大金工業實測：冷氣長開比頻繁開關更省電

針對大眾不願長開冷氣，最大顧慮是電費高昂，空調大廠大金工業曾進行實測實驗，推翻「不停開冷氣超耗電」的固有迷思。廠方測試顯示，在夏日高溫環境、冷氣設定26度的情況下，長開冷氣，比頻繁開關機更省電。

背後原理在於冷氣核心壓縮機，佔整機耗電量8成。每次重新開機，壓縮機需要高功率運行快速降溫，耗電量大；而室溫穩定後，冷氣進入恆溫低耗電運行狀態，每小時的電費微乎其微。

專家傳授初夏居家防中暑小撇步

除了敢於開冷氣，廠方與醫師亦分享適合初夏的全方位降溫技巧：

善用遮光簾：向陽窗戶外安裝窗簾，阻隔戶外熱力直射，有效抑制室內升溫，大幅減少室內悶熱感。

冷氣風向調為水平出風：因冷空氣下沉、暖空氣上浮，水平送風可讓冷氣均勻遍佈全屋，提升降溫效率，避免局部悶熱。

日間定時致電問候：有同住長者的上班族，日間應多致電或透過智能家居監察屋內溫度，提醒長者開冷氣並補充足夠水分。

延伸閱讀：

44℃炎夏僅得風扇助降溫！9旬婦曾抱怨：太熱受不了　睡夢間中暑亡

冷氣變暖氣！日本88歲獨居婆婆中暑亡　疑開冷氣按錯掣致異常高溫

文章授權轉載自《香港01》

中暑 冷氣 日本 老人

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