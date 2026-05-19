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魯凱族音樂家佶佬 麻糬與鼻笛傳遞台灣溫度

中央社／ 檳城19日專電

馬來西亞檳城浮羅山背午後，陽光灑落山城，空氣中瀰漫糯米與黑芝麻香氣，不時傳來悠揚鼻笛聲。這股熟悉台灣味與部落音樂背後，正是台東魯凱族原住民佶佬以麻糬與鼻笛，與當地土地結下深厚情緣。

站在攤位後方忙進忙出的佶佬（Gilra Gilrao，杜振勇），不僅是魯凱族音樂家，也曾於2008年加入Message樂團，並以專輯入圍2010年金曲獎最佳原住民專輯獎，2019年再獲第30屆金曲獎「最佳客語專輯獎」。

來自台東達魯瑪克部落的魯凱族原住民佶佬，2018年為愛走天涯，跟隨在台東求學的妻子定居檳城浮羅山背。從台東山林到南洋山城，這位曾站上金曲獎舞台的原民音樂家，開始用麻糬與鼻笛，慢慢與當地土地建立新的連結。

「麻糬是有生命的。」佶佬一邊將糯米糰放在竹盤上靜置，一邊笑著說。

他做麻糬的速度並不快，每一顆糯米糰，都必須經過反覆揉捏，再靜置一段時間，讓糯米慢慢鬆軟、呼吸，等到最恰當的時刻，才包入餡料。

佶佬的麻糬口味不多，雖只有紅豆、花生與黑芝麻3種，但愈簡單的東西，愈需要時間與耐心，也更能吃出最純粹的味道。

每逢週末假日，他總會開著行動餐車到市集擺攤，一顆顆圓潤飽滿的麻糬整齊排列。小朋友放學後總愛圍著餐車打轉；大人們則熟門熟路地排隊等候。

不少台商吃到後驚呼「這就是台灣的味道。」也有當地民眾讚歎「外皮很軟，卻很有彈性，芝麻香會慢慢散開，跟一般甜點很不一樣」。

更多人則是在品嚐麻糬後，才知道眼前這位來自台灣山林的男子，竟是一名曾獲金曲獎的原民音樂家。

然而，定居檳城浮羅山背後，佶佬的人生展開另一段截然不同的篇章。他致力守護魯凱族傳統樂器鼻笛文化，笛聲時而高亢遼闊，宛如熊鷹展翅；時而低迴婉轉，彷彿部落溪流在月光下緩緩流動。

佶佬近年也受歌手許景淳邀請，參與導演柯金源拍攝製作的紀錄片「水．不水之間」，持續透過音樂與影像記錄土地與文化。

2024年中華民國國慶酒會上，佶佬受邀演出魯凱族達魯瑪克部落傳統歌謠「百合清音」與「祖先的話」，悠揚笛聲震撼全場，也讓不少海外台僑紅了眼眶。

值得一提的是，佶佬同時也是浮羅山背安溪清水巖清水祖師廟閭山法教法師。平日裡，他常替當地居民排憂解難，意外成為浮羅山背人口中的「傳奇人物」。

對這座山城居民而言，這位來自台東部落的台灣女婿，身上始終帶著一股神秘卻溫暖的氣質，像山林裡的吟遊詩人，也是吹奏鼻笛的修行者。

他不僅把來自台灣土地的溫度揉進麻糬裡，也慢慢成為浮羅山背街角最有人情味的一道風景。

當夜幕低垂，來自台東山林的鼻笛聲伴隨南洋晚風，悠揚迴盪在這座山城的夜色之中。

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