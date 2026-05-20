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AI成盜刷工具！擦身數秒信用卡號就被偷 日資安專家傳授自保要訣

聯合新聞網／ 綜合報導
日本資安專家警告，卡片未遺失也可能被盜刷。 示意圖／ingimage
日本資安專家警告，卡片未遺失也可能被盜刷。 示意圖／ingimage

據日媒TBS電視台報導，信用卡盜刷的災情日益嚴重，2024年卡號遭盜用的損失金額高達555億日圓（約台幣110億元），創歷史新高。隨無現金支付普及，資安專家增田幸美警告，如今防範盜刷不能只靠保管好實體卡片，因為駭客與犯罪集團竊取卡號的手法已大幅進化。

專家剖析了目前最常見的幾種竊取手法與風險。信用卡卡號排列具特定邏輯，駭客會利用AI與電腦程式，一次大量生成十萬到一百萬組卡號，接著鎖定身分驗證機制較鬆散的購物網站，進行反覆代入測試。只要系統驗證通過，就會立刻拿去盜刷，這代表消費者即使把卡片放在錢包裡，也有風險。

另外，在人擠人的交通工具上、電梯或電扶梯上，有心人士只需將手掌大小的側錄儀器，靠近被害人包包約五到六公分的距離，短短幾秒鐘內，就能隔空且神不知鬼不覺地竊取卡號與有效期限。

實體竊取依然猖獗，例如店員在結帳時，利用自己的手機支付App偷偷掃描客人的信用卡資訊並將款項轉出，或是民眾在車廂內拿出信用卡網購時，遭旁人偷窺記下卡號。目前許多網站只需卡號和有效期限即可完成結帳，不見得需要完整集齊的安全碼與持卡人姓名。

面對防不勝防的盜刷風險，專家建議民眾可以使用市售的防磁波、防側錄專用卡套或皮夾，盡量只在常用且有完善身分驗證機制的網站消費。若必須在不熟悉或無安全認證的網站購物，建議改用貨到付款。還有，結帳時視線不要離開信用卡，並養成每個月仔細核對信用卡帳單明細的習慣，以便在第一時間發現異常的款項。

盜刷 信用卡 資安 駭客 AI

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