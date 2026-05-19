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WHO列公衛緊急事件 罕見伊波拉疫情致死率達40%

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
剛果爆發伊波拉疫情，一名戴著口罩的醫護人員在醫院工作。(新華社)
剛果爆發伊波拉疫情，一名戴著口罩的醫護人員在醫院工作。(新華社)

世衛組織近日宣布剛果民主共和國與烏干達爆發罕見的Bundibugyo型伊波拉病毒感染疫情，已構成國際公衛緊急事件，疑似個案迄今近400例並造成逾百例死亡。

路透社報導，根據2024年發表的全球研究，相較於常見的Zaire型伊波拉病毒（ebolavirus）感染致死率高達90%，Bundibugyo致死率則約30%至40%。

伊波拉病毒主要透過直接接觸到受感染動物或人類的體液，或是被這類體液汙染的物品來傳播，而Bundibugyo是伊波拉病毒屬中，會引發人類致命疾病的4個種病毒之一。

體液傳播對醫療人員而言風險尤高，在這波疫情中，一名在民主剛果工作的美籍醫師已遭感染。

根據世界衛生組織（WHO）指出，伊波拉病毒感染初期會引發類似流感的症狀，包括發燒、疲勞、全身無力、肌肉疼痛、頭痛與喉嚨痛，隨後會出現嘔吐、腹瀉，最終導致體內外出血及多重器官衰竭。

針對Bundibugyo病毒株，目前並無已核准使用的疫苗或藥物，若要進行實驗性療法或使用對其他病毒株有效的療法，均須先取得「緊急使用授權」（EUA）。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School ofHygiene and Tropical Medicine）學者曼諾（DanielaManno）在聲明中指出，目前仍得靠公衛措施作為主要防疫手段，包括即時進行檢測、隔離、追蹤接觸者、進行感染預防與控制，以及舉行安全埋葬和社區參與。

Bundibugyo病毒株雖有檢測方法，但未獲廣泛使用。在這波疫情爆發初期，相關單位曾以標準檢驗方式對樣本進行分析，並未驗出陽性反應。

美國喬治城大學（Georgetown University）全球衛生政策暨政治研究中心主任卡瓦納（MatthewKavanagh）在聲明中指出，由於早期篩檢找錯了伊波拉病毒株，導致得出偽陰性的結果，浪費數週防疫關鍵期，等到驚覺苗頭不對，疫情已蔓延開來。

Zaire和Bundibugyo病毒株的潛伏期均為8至10天，有時可長達3週，但有別Zaire病毒株在患者體內會迅速且大量複製，Bundibugyo株複製速度較慢，對人體造成的破壞速度也較慢，但最終仍會癱瘓患者的免疫防禦。

伊波拉病毒

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