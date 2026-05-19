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全球幸福城市50強 歐洲橫掃39席 北美僅2城市入榜

世界日報／ 編譯中心／綜合18日電
2026年「幸福城市指數」全球排名公布，丹麥哥本哈根奪冠。圖為哥本哈根新港。(本報資料照片)
2026年「幸福城市指數」全球排名公布，丹麥哥本哈根奪冠。圖為哥本哈根新港。(本報資料照片)

2026「全球幸福城市」排名揭曉，數據媒體「Visual Capitalist」報導，「幸福城市指數2026」，丹麥哥本哈根奪冠，芬蘭赫爾辛基、瑞士日內瓦分居二、三名，歐洲城市幾乎全面壟斷榜單前段，前50名占了39席，北美僅兩座城市入榜，亞洲以東京表現最佳。

這項評比是針對全球人口超過10萬人的城市進行調查，總共納入64項指標，並分為市民福祉、治理能力、環境品質、經濟狀況、健康醫療與交通基礎建設等六大核心面向，藉此全面衡量各城市的生活品質。

在前50名中橫掃39席的歐洲城市展現了長期社會福利成果。拔得頭籌的哥本哈根主要歸功於完善的社會福利、優異環境與高度市民信任感；第二名的赫爾辛基緊追在後；第三名的日內瓦則以高所得、優質醫療與穩定治安受肯定。而北美地區僅溫哥華（第39名）與舊金山（第45名）兩城入榜。溫哥華在環境與綠地表現突出，舊金山雖具創新與醫療優勢，但與其他北美城市同樣受到高房價與貧富差距等生活成本拖累，不敵歐洲中小城市。

亞洲方面以日本東京高居全球第5名、榮登亞洲之冠表現最亮眼，橫濱則位居第18名；新加坡和南韓首爾分別拿下第22名及第26名，顯示出東亞與新加坡在城市治理與運作效率的競爭力。台灣則由新北市與台北市攜手擠進全球前50強，分獲第44與第46名，順利打敗英國倫敦。

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