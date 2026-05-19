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最早「猛暑日」…日本5月宛如盛夏 300處高溫破30℃
日本各地18日持續出現異常高溫，全天有超過300個觀測點氣溫突破30℃，創下今年最多真夏日地點紀錄，也是有紀錄以來最早出現「猛暑日」的一年。
日本氣象廳現行高溫分類為25℃以上「夏日」、30℃以上「真夏日」、35℃以上「猛暑日」，上個月才因應近年40度以上高溫顯著增加，把40℃以上的日子正式命名為「酷暑日」，如今5月就迎來暑日高溫。
根據日本氣象資訊網站tenki.jp報導，18日從東北到九州地區一早便陽光強烈，氣溫快速攀升。全日有超過300個地點出現30℃以上高溫。大分縣日田市下午1時前錄得35.3℃，是今年全國第一個達到猛暑日標準的地區，兵庫縣豐岡市下午2時許也錄得35.1℃。大阪市上午11時半最高溫達30.2℃，為今年首次出現真夏日。東京都心周日才剛迎來今年首個真夏日，周一上午11時半氣溫也已達27.6℃，上升速度與前一天接近。
此外，日本17日已有約200個觀測地點氣溫超過30℃，創下今年最多真夏日地點紀錄。
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