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剛果內戰+檢測困難 伊波拉疫情被拖延3周才確認

世界日報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
剛果爆發伊波拉疫情，一名戴著口罩的醫護人員在醫院工作。(新華社)
剛果爆發伊波拉疫情，一名戴著口罩的醫護人員在醫院工作。(新華社)

剛果民主共和國(DR Congo，簡稱民主剛果)爆發伊波拉(Ebola)疫情，由於地處內戰動盪地區、檢測困難且缺乏核准藥物，導致疫情匿蹤數周才被確認，目前已累積393例疑似病例與至少120人死亡。

BBC報導，民主剛果近日爆發的伊波拉病毒疫情目前正處於關鍵時刻，儘管傳播範圍仍未明朗，但已造成逾百人死亡。多數伊波拉疫情規模較小，但2014年至2016年間重創西非、造成2萬8600人感染的史上最大規模疫情，至今仍讓專家心有餘悸。

世界衛生組織(WHO)雖已宣布此事件構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但這並不代表全球正步入類似新冠肺炎(COVID-19)疫情大流行的初期階段。不過，牛津大學研究員阿曼達．羅傑克(Amanda Rojek)博士表示，「這項宣布也凸顯當前局勢相當複雜，亟需各國攜手合作應對。」另外，用於初步判定是否感染的檢測手段似乎成效有限。

在疫情爆發初期，伊波拉病毒的檢測結果全數為陰性，最終是仰賴更為精密的實驗室技術，才證實真正的致病原為本迪布焦(Bundibugyo)病毒株。牛津大學的特魯迪．蘭格(Trudie Lang)教授指出，如何有效應對本迪布焦病毒，已成為這波疫情中「最令人擔憂的課題之一」。

病患感染後，症狀預計在2到21天內出現。初期症狀類似流感，包括發燒、頭痛和疲倦。但隨著病情加重，會引發嘔吐、腹瀉以及人體器官衰竭，部分患者還會出現體內外出血。由於目前尚無針對本迪布焦病毒的核准藥物，治療策略主要依賴「優化支持性療法」，包括緩解疼痛、控制合併感染、維持體液平衡與營養補充。研究顯示，若能及早介入治療，將能顯著提高患者存活率。

這波疫情已知首例是一名護理師，她於4月24日出現症狀，但卻耗時長達三周才確認疫情爆發。對此，倫敦帝國學院的安妮．科里(Anne Cori)博士指出，「病毒已經持續傳播了數周，疫情這麼晚才被偵測到，實在令人擔憂。」

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