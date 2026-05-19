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伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
剛果爆發伊波拉疫情，一名染疫的男子16日從救護車上被抬進醫院。(路透)
剛果爆發伊波拉疫情，一名染疫的男子16日從救護車上被抬進醫院。(路透)

世界衛生組織(WHO)於17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉(Ebola)疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)，顯示疫情已被視為具有跨境風險的全球衛生威脅。截至16日，兩國官方累計通報393例疑似病例，至少造成120人死亡，其中除了兩例出現在烏干達之外，其餘病例皆在剛果境內。

美聯社報導，這波伊波拉疫情之所以受到國際關注，是因為致病病毒並非常見的「薩伊病毒株」(Zaire)，而是罕見的「本迪布焦病毒株」(Bundibugyo)；此毒株先前只在2007年到2008年的烏干達，以及2012年的剛果疫情中出現，目前既無核准疫苗，也沒有特效藥，防疫難度大增。

世衛指出，伊波拉病毒最初透過受感染的野生動物傳給人類，之後可在人群間透過直接接觸病患血液、嘔吐物、汗液、精液等體液傳播，也會經由遭汙染的床單、衣物與醫療器材感染他人；病患感染後常見的症狀包括高燒、腹瀉、嘔吐、肌肉疼痛，嚴重時會出現內外出血，死亡率極高。

伊波拉病毒1976年首次在剛果伊波拉河附近被發現，此後多次在中非熱帶雨林偏遠村落出現疫情，至今仍被視為全球最致命的病毒之一。

非洲疾病防治中心(Africa CDC)表示，疫情最初在剛果東部伊圖里省(Ituri)蒙瓦盧(Mongwalu)衛生區的一處礦區出現；當地人口流動頻繁，病患在求診過程中，疫情擴散至省會布尼亞(Bunia)及盧瓦巴拉(Rwampara)等衛生區。

布尼亞鄰近烏干達邊境，因此外界擔心疫情可能蔓延至烏干達甚至南蘇丹。

此外，當地過去一年持續遭受武裝團體攻擊，大量居民流離失所，增加接觸者追蹤與隔離工作的難度，防疫工作風險更高。

世衛表示，此次宣布全球突發公衛事件，是為了加速各國政府與國際機構投入資源；世衛強調，目前的伊波拉疫情未達新冠肺炎疫情等級，暫時不建議各國關閉邊境或限制旅行。

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