日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

在台灣也擁有極高知名度的燒肉連鎖品牌「牛角」，目前在日本正面臨嚴峻的關店潮。根據日媒「現代商業」報導，日本燒肉店已連續兩年創下倒閉店數的高峰，其中曾經擁有超過800家分店的業界王者「牛角」，如今在日本的店面已銳減至約480家。

專家剖析，牛角衰退的原因除了原物料與人事成本高漲的大環境因素外，過去引以為傲的「品牌定位」反而成為了絆腳石。牛角早期以「美味、平價、氣氛佳」崛起，半包廂與昏暗照明營造出「適合約會」的高級感，特定分店或時段的網路預約還會限制人數。這套策略將客群侷限於雙人或四人同行，反而錯失了近年龐大的單身客及家庭客群。

反觀緊追在後的「燒肉KING」，近年展店速度驚人，目前已有355家分店。其成功關鍵在於「所有客層通吃」的明確策略。吃到飽的價格透明，並設有適合兒童與長者的方案，完美符合「三代同堂」的家庭聚餐需求。同時，無論是多人或單人前來都無限制，這種「誰都能輕鬆消費」的廣泛客群設定，成為它強大的集客利器。

為了挽救頹勢，牛角近期已展開反擊。不僅在四月底全面更新菜單、擴增高達16種醬料與配料，更推出復刻餐點，並增加餐點尺寸選擇。此外，牛角也積極轉型，開設「牛角燒肉食堂」及「牛角吃到飽專門店」等新業態，嘗試打破原本的客群限制，吸引更多消費者回流。