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脫逃袋鼠現身鐵軌旁 比利時鐵路支線一度停駛

中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導
袋鼠示意圖。圖／ingimage
袋鼠示意圖。圖／ingimage

比利時鐵路基礎建設管理公司（Infrabel）表示，一隻不知從何處脫逃的袋鼠今天被發現在鐵軌附近出沒，導致一條鐵路支線一度停駛。

Infrabel告訴法新社，有人於今天交通尖峰時段通報，在法蘭德斯（Flanders）地區的津厄姆村（Zingem）附近目擊「相當不尋常的景象」，警方接獲報案後前往現場捕捉袋鼠。

Infrabel發言人薩克雷（Frederic Sacre）表示：「警方嘗試捕捉該動物但未果，於是請來獸醫協助。事實證明，獸醫更擅長處理這起事件。」

薩克雷指出，這條鐵路支線總共停駛約1小時。

目前尚不清楚這隻袋鼠的來歷。

袋鼠 比利時

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