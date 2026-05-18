巴塞爾動漫展創意魔幻大聚集 Coser相聚成就自我

瑞士巴塞爾動漫展14日至17日登場，850個攤位吸引全球逾10.3萬人參與，創下新高。展會除動漫競賽，Coser（角色扮演者）聚首相互觀摩包容，大大滿足自我成就感，甚至大學動漫科系也來參展，展現瑞士動漫文化底蘊，更提供結合興趣與職涯的人生舞台。

巴塞爾動漫展為全球規模最大的動漫展之一，今年吸引逾10萬3000人參與，創下歷年新高。主辦單位開幕時表示，今年有逾千名專業玩家參與，歐洲之外，美、加地區的參與者也不少，最遠的來賓自紐西蘭飛行約30小時抵達瑞士共襄盛舉。

開幕舞台前聚集約5000名觀眾，觀賞世界級扮裝玩家演出。中央社記者走訪現場瑞士扮裝大賽（SwissCosplay Contest）舞台，參賽者Phil表示，今年參賽的角色為Ornstein，出自電玩「黑暗靈魂」。他自2025年10月開始投入製作，累計耗時約360小時，並於賽前一週完成所有手工製作程序。

Phil指出，儘管製作過程繁複費力，但挑戰本身極具成就感，能以半年多完成高難度作品，令他深感自豪。

他進一步表示，對動漫迷而言，巴塞爾動漫展是一年中最重要的活動，重要性如同聖誕節、復活節與生日的總和。此外，動漫社群氛圍平和友善，喜愛扮裝者聚集交流，能在安全與包容的環境中展現自我，不必在意外界眼光。

展場亦有瑞士多所大學藝術系與動漫系設攤，介紹相關科系與課程。中央社記者訪問兩名琉森科技藝術大學動漫系學生，其中Vivianne表示，自幼喜愛日漫，因而對動畫製作細節與幕後流程產生濃厚興趣。她坦言，過去未曾想像成長後可直接選讀動漫相關科系，如今成為能兼顧興趣與職涯發展的方向。

另一名學生Melanie則表示，自小喜愛歐洲傳統童話，目前專攻人偶動畫。她認為，將幻想世界轉化為劇本，再進一步製作成影像作品的過程相當吸引人。

巴塞爾動漫展亦是日本文化愛好者的重要聚會。今年展場共設約850個攤位，以日漫相關商品為主，包括動漫扮裝道具、和服及各式日本商品，吸引大量人潮。由於巴塞爾位處瑞、德、法三國邊境，現場亦可見不少來自法國與德國的參觀民眾。主辦單位指出，每天參觀人次均超過2萬人，帶動周邊商機，也使展會活動更加熱絡。