不捨單親媽花錢！印尼16歲少年硬塞「小2號」舊鞋打工 染敗血症殞命

印尼東加里曼丹省三馬林達市（Samarinda）日前發生一起令人鼻酸的社會悲劇。一名16歲高中生為了不增加單親媽媽的經濟負擔，長期忍痛穿著尺寸過小的舊校鞋上學與建教實習。即便雙腳已被嚴重擠壓至破皮流血，他仍貼心隱瞞傷勢、堅拒換新鞋。最終，少年腳部傷口惡化引發敗血性感染，不幸於上個月病逝。

據《Kumparan News》報導，這名年僅16歲的少年曼達拉（Mandala Rizky Saputra）家境清寒，母親拉特納薩裡（Ratnasari）平時僅靠在街邊擺攤賺取微薄收入，扣除房租與基本伙食費後，家裡幾乎沒有多餘的積蓄。

親友透露，正值發育期的曼達拉，實際腳掌尺寸已經長到45號，但為了替母親省錢，他長期硬擠進家裡唯一一雙43號的舊校鞋中。近期，曼達拉被安排至當地購物中心進行建教實習，工作需要長時間站立與走動；為了減緩雙腳被鞋子過度擠壓的劇烈疼痛，他只能默默在鞋頭塞入泡棉緩衝，咬牙苦撐完成每日的實習任務，從未對家人喊過一聲苦。

起初，曼達拉的腳趾僅出現輕微紅腫，但他擔心看醫生會增加家裡的開銷，選擇隱瞞病情並拒絕就醫。直到4月25日，曼達拉的傷口突然急轉直下，被緊急送醫後仍回天乏術。醫療人員指出，少年死因是腳部長期摩擦導致傷口嚴重化膿，最終引發致命的敗血性發炎與感染。

曼達拉的母親受訪時泣不成聲，她悲痛表示，其實曾察覺兒子的鞋子太小，多次提議要買新鞋，但兒子總是以「要把錢留給家裡買菜」為由拒絕，直言不想造成媽媽的負擔。拉特納薩裡萬分自責，痛哭表示自己沒能給孩子好的生活，竟連一雙合腳的鞋都買不起，成了她心中永遠無法抹滅的痛。

這起「因一雙鞋喪命」的悲劇震驚印尼社會。對此，印尼教育部副部長阿蒂普（Atip Latipuhayat）發表聲明表達遺憾。他坦承，經調查後發現，曼達拉一家雖然完全符合弱勢資格，卻從未被列入政府針對貧困學生設立的「智慧印尼計畫（PIP）」補助名單中。

阿蒂普直言，現行的教育補助與社會福利篩選機制確實存在嚴重漏洞，導致社會安全網未能及時接住真正需要幫助的弱勢孩童，未來將針對相關體制進行全面檢討與改善。