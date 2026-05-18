台體大參與加拿大亞裔傳統月 用肢體舞出台灣美好

國立臺灣體育運動大學舞團在加拿大愛德蒙頓和溫哥華兩大城市演出「看見台灣」，逾千名加拿大民眾和僑胞，深受年輕舞者以肢體訴說台灣故事感動。多位加拿大政要讚揚台灣軟實力，喜見台灣美好文化和創新能量。

每年5月是加拿大「亞裔傳統月」，會以一系列藝文活動來慶祝亞裔對加拿大的貢獻。台體大舞團15日和17日分別在愛德蒙頓（Edmonton）和溫哥華（Vancouver）登台，融合現代舞、音樂、戲劇與台灣傳統文化元素，透過「島嶼天光」、「時光留聲」、「Sweet Rebellion」、「賞味台灣」、「山之祭」、「風的方向」、「島之魂」、「看見台灣」八大篇章，帶領觀眾穿梭台灣不同世代與土地記憶。

舞團團長潘莉君告訴中央社，加拿大觀眾非常熱情，無論在台上或台下，都很樂意和舞者互動，讓演出變得更鮮活。「例如我們把去年花蓮洪災中『鏟子超人』的故事搬上舞台，就引發很多共鳴，不少人觀看後主動關心花蓮的復原情況，分享加拿大也常遭遇山火和洪水等天災。所以這不僅是一次完美的演出，更是一場有意義的『相遇』。」

溫哥華場演出時，加拿大自由黨國會議員白恩斯（Parm Bains）、保守黨國會議員區澤光（ChakAu）、卑詩省議員陳瀚生（Hon Chan）、美國駐溫哥華官員凡賽斯（Karina Versas）、駐溫哥華辦事處處長劉立欣、僑務組長郭淑貞以及許多僑界代表均蒞臨觀賞。

白恩斯並獻上賀狀，讚揚「看見台灣」舞團精湛演出，也感謝大溫哥華台灣僑界聯合會對這次演出的籌劃以及長期回饋加拿大社會。

台體大舞團抵達愛德蒙頓時，同樣受到當地政要高度重視。亞伯達省議員葉力維（Nathan Ip）不僅在省議會歡迎舞團蒞臨，還設宴為一行人接風；愛德蒙頓市長納克（Andrew Knack）也全程觀賞舞劇，力讚台灣深厚的文化底蘊。

愛城台灣同鄉會會長何薇表示，隨著台灣國際名聲大噪，愛德蒙頓當地人對台灣的認識逐漸萌芽，這樣一場描繪台灣多元性的表演，能進一步促進當地人對台灣的認知。

大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席蔡安惠很喜歡新世代舞者的創意和熱情。她說：「舞者演繹的方式很能觸動海外台裔二代的心，這符合我們一直想推動的傳承理念，讓海外年輕一代能感受到一種他們也能共享共鳴的台灣溫度。」