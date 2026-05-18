日本「牛蒡豪宅」強盜殺人案指使夫婦落網 抱著嬰兒指揮犯案

日本栃木縣日前發生震驚社會的強盜殺人案，警方昨天逮捕28歲男子竹前海斗及他的25歲妻子美結，認定兩人指使4名少年犯案，全案目前共逮捕6人。警方懷疑，此案背後涉及日本近年猖獗的「匿名流動型犯罪集團」（匿流），持續追查更高層主謀。

集英社、朝日新聞報導，警方指出，竹前夫妻涉嫌於14日上午與4名僅16歲少年共謀，指使4人闖入上三川町一處住宅搜刮財物，並持刀及鐵撬攻擊屋內一家人。女主人富山英子胸部等部位被刺超過20刀，送醫後不治，她的兩名兒子也遭毆打受傷，犯案手法極為兇殘。

富山一家因經營牛蒡農場成功，在地方上相當有名，住宅甚至被稱為「牛蒡豪宅」，疑似因此遭歹徒盯上。

事發後約30分鐘，收到報案趕往現場的警方在附近發現一名16歲少年，經過盤查後將他依強盜殺人罪嫌逮捕，並以此為突破口，陸續逮捕另外3名少年。

警方調查發現，4名少年涉嫌擔任實際闖入住宅的「執行役」，其中部分少年供稱，是接受竹前夫妻指示犯案。警方研判，夫妻兩人案發時雖人在栃木縣內，並不在犯案現場，而是在他處遠端下達指令。

警方研判兩人駕車前往栃木縣，於是串聯多地展開「接力式追查」。由警察廳居中協調，神奈川縣警、警視廳及埼玉縣警共同投入搜查，一路掌握兩人行蹤。

據了解，這個「強盜殺人少年團」犯案時使用的一輛白色高級進口汽車，事後遭棄置於相模原市。警方查扣後透過行車記錄器與監視畫面發現，此車曾多次出現在竹前夫妻位於橫濱的住處附近，成為串聯「執行役」與「指示役」的重要線索。

警方表示，嫌疑人竹前海斗17日凌晨企圖從羽田機場出境逃往海外時，被警方當場控制。當時他已完成出境手續，只差登機。他的妻子則是在橫濱市內一間商務旅館被警方發現，隨後遭逮捕，當時她身邊還帶著僅7個月大的女兒。

由於夫妻雙雙遭逮，女嬰目前已被視為無人照顧的「需保護兒童」，交由「兒童相談所」安置。

根據鄰居描述，竹前一家今年4月才搬入橫濱市的公寓。丈夫頸部有刺青，經常大聲咆哮、態度冷漠，跟他打招呼也不回應；妻子則總是抱著嬰兒，每天神情疲憊。

鄰居指出，時常有人開著不同汽車出入夫妻的公寓，深夜似乎也經常喝酒聚會，大聲笑鬧聊天，「半夜12點還開著窗戶大聲講話，或是打電話，造成很多困擾」。

另有居民透露，4月22日晚間，竹前夫妻住處曾一度驚動警方，當時有3輛巡邏車及派出所警用機車到場，多名警員在公寓前盤查夫妻兩人，還有一名陌生男子向附近住戶道歉，稱「造成大家困擾」。

警方目前認為，竹前夫妻並非整起案件最高層人物，背後可能另有策劃犯罪的核心成員，正持續追查是否還有負責收取贓物或統籌犯案的上層組織成員。