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曼谷火車撞巴士8死 列車司機無照且毒品尿檢陽性

中央社／ 曼谷18日專電
泰國曼谷16日發生火車撞巴士造成8死32傷事故。 美聯社
泰國曼谷16日發生火車撞巴士造成8死32傷事故。 美聯社

泰國曼谷16日發生火車撞巴士造成8死32傷事故，交通部鐵路運輸局引述警方報告表示，列車司機的尿液檢查結果呈陽性，顯示曾吸食毒品，還發現該司機未持有列車駕駛執照。

泰國一列火車16日在曼谷市區撞上一輛巴士，並波及數輛汽機車後起火燃燒，造成8人喪命、32人受傷。

泰國交通部鐵路運輸局（DRT）局長皮切（PichetKunadhamraks）昨晚表示，警方報告顯示，撞上巴士的列車司機沙勇蓬（Sayomporn Suankul）的尿檢結果呈陽性，顯示曾吸食毒品。

此外，皮切還指出，沙勇蓬未持有鐵路運輸局發放的列車駕駛執照。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，皮切已下令對所有參與列車營運的員工，進行酒精和毒品檢測，同時要求對允許這名火車司機駕駛列車的主管展開調查。

目前沙勇蓬已被停職，並因嚴重違反紀律而受懲處，同時也將面臨法律指控。曼谷警察局長暹（SiamBoonsom）表示，列車司機和停在平交道上的巴士司機都被控危險駕駛致死。

另外，泰叻報（Thairath）今天指出，列車撞上巴士前，司機沙勇蓬人不在駕駛室也沒穿制服。事發後，他到警局接受訊問時，還特意換了髮型。

報導提到，部分監視器畫面顯示，事故發生前沙勇蓬並未坐在駕駛室。警方已傳喚與沙勇蓬在同一列車上工作的列車技工進行訊問。

曼谷 泰國

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