在布拉格畫台灣車站 捷克插畫家帶孩童鐵道想像

捷克插畫家瑞杰可在布拉格國際書展期間，舉辦以台灣鐵道文化為主題的「魔法列車」繪畫工作坊，向捷克孩童介紹台灣日治時期的車站建築，帶領他們畫下心中的「台灣車站」。

孩童專注地拿起畫筆，在空白紙上描繪台灣車站，有的加入繽紛的山海背景，有的畫上冒著蒸氣的火車。這個場景不是在台灣，而是在捷克布拉格。

帶著孩童繪畫的是捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Řízek），他長期以台灣為創作靈感來源，透過細膩的圖像語言記錄這片土地的歷史、文化與日常風景。捷克人也藉由他的繪本、參與工作坊，深入認識台灣之美。

瑞杰可接受中央社記者訪問時表示，他的繪本「魔法列車」結合插畫與文字，描繪1920至1930年代、第二次世界大戰前台灣鐵道的樣貌，展現當時台灣車站建築與沿線城市風景。

瑞杰可分享，書中收錄許多具歷史意義的車站，不少是日治時期保留下來的特色建築。部分老車站逐漸在生活中消失，面臨被拆除的命運，不過近年逐漸受到重視與保存，例如台中火車站至今仍保留舊站建築，讓他印象深刻。

談到創作過程，瑞杰可表示，他所有作品皆為手工繪製，採用源自歐洲中世紀的蛋彩畫（Egg Tempera）技法，因此每幅畫都需投入大量時間與心力。這本作品也邀請好友台灣作家劉克襄撰寫詩意的文字描述，讓繪本兼具藝術與文學之美。

瑞杰可表示，希望透過「魔法列車」，讓年輕讀者了解台灣擁有多元的文化背景，不是只有中國文化，還有日治時期的歷史。此外，「魔法列車」也翻譯成捷克文出版，希望讓更多歐洲讀者認識台灣。

他分享，由於自己長期在台灣旅行，書中多數場景都曾親自造訪，因此對每個地方都有深刻記憶。讀者也能實際走訪書中的場景，感受台灣各地的人文故事以及鐵道之美。

除了「魔法列車」，瑞杰可創作以台灣為背景的繪本還包括：描繪夜市生活與成長記憶的「夜市少年」；以原住民傳說為主題的「泰雅勇士大步向前」、「達羅巴令湖」與「美崙山上有怪物」；以及結合宜蘭地景的童趣繪本「小雨怪」等。

瑞杰可的繪本作品在國際間獲得高度肯定，包括曾獲得波隆那世界插畫展大獎、阿爾卑斯山獎、安徒生獎等。

不只繪本，瑞杰可在十多年前創辦麋鹿出版社（Mi:Lu Publishing），多年來致力於推廣台灣文學，例如將吳明益「複眼人」、廖鴻基「討海人」、劉克襄「小鼯鼠的看法」、童偉格「西北雨」等作品翻譯成捷克文出版，向捷克讀者展現台灣文學的多元風貌。