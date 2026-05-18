駐清奈辦事處舉辦百人羽球賽 籲支持台灣參與WHA

駐清奈台北經濟文化辦事處與坦米爾那都羽球協會（TNBA），17日舉辦羽球賽，盼藉由健康的體育活動，呼籲印度各界支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

第79屆WHA今天起至23日在瑞士日內瓦舉行，台灣因為中國的壓力無法參與，駐清奈辦事處決定在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的清奈（Chennai）舉辦「歡樂健身，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）」羽球比賽聯誼活動，呼籲印度各界支持台灣參與WHA。

這次活動有印度民眾、台商組成的16隊，約100人參加，與坦米爾那都羽協秘書長阿魯那恰拉姆（V. E.Arunachalam）等貴賓，一起為台灣爭取加入WHO加油。

駐清奈辦事處長許書智告訴中央社記者，羽球是老少咸宜的活動，在台灣、印度都十分盛行，包括運動部長李洋在內的台灣選手也數度拿下奧運金牌，台灣的羽球實力在印度有一定的知名度，讓人期盼台灣能藉羽球運動增進與印度的關係。

此次球賽舉辦的同時，許書智也正式宣布成立「南印度留台校友會」，並選派馬德拉斯大學（Universityof Madras）國際關係研究學者包世仁（Sumit Bothra）擔任首任會長。

包世仁表示，近年台灣與印度的關係發展快速，台商到印度南部的投資持續增加；對印度來說，只要去過台灣的人，都對台灣留下極佳的印象，他期盼能運用這股支持台灣的力量，提升台灣與印度的關係。

阿魯那恰拉姆提到，坦米爾那都邦熱愛羽球運動的人口眾多，這次看到許多在清奈的台灣人也愛打羽球，希望這次活動能確實拉近台灣與印度的關係，這是坦米爾那都羽協樂見的，也期盼未來能跟台灣有更多的合作。